Match disputatosi 08/11/2023 al centro sportivo di Monteboro, 5a giornata di Campionato Under 17.

EMPOLI 3 U.S. CATANZARO 2

GOL: 41′ Rugani (Autogol), 47′ Romeo (C), 65′,69′,81′ Monaco (E)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Egan(71’Bertellotti), 3 Berizzi (45′ Riga), 4 Huqi, 5 Tavernino, 6 Rugani, 7 Olivieri (75′ Chiaverini), 8 Menconi(86′ Lemmetti), 9 Monaco(86′ Fanucchi), 10 Orlandi, 11 Rossetti ( 45′ Mazzi)

A disposizione: 12 Viti, 13 Lemmetti, 14 Bacci, 15 Riga, 16 Fanucchi, 17 Chiaverini, 18 Mazzi, 19 Bertellotti, 20 Voroneanu

ALL. Andrea Filippeschi

CATANZARO: 1 Madia, 2 Collaro, 3 De Luca(86′ Oliva), 4 Ricca, 5 Ramondino, 6 Tassoni, 7 Federico (76′ Romano), 8 Curcio (67′ Arcudi), 9 Pisano, 10 Bruno, 11 Romeo

A disposizione: 12 Raccioppoli, 13 Romano, 14 Vetrano, 15 Oliva, 16 Pessia, 17 Arcudi, 18 Volpe, 19 Lo Bello, 20 La Canna.

ALL. Rosario Salerno

Arbitro : Nannelli Federico

Assistenti: Cavallaro Davide, Tranchida Davide

Ammoniti: 53′ Federico (C), 59′ Olivieri(E), 90+3 Tassoni (C)

Espulsi: 45+1 Orlandi (E)

Tanto, tanto cuore quello dimostrato dai ragazzi di mister Filippeschi che riacciuffano una partita che sembravi ormai persa. Un primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni , basato molto sull’intensità e sui contrasti, senza squilli degni di nota. Questo fino al 41′ quando il Catanzaro trova la rete del vantaggio grazie ad una prodezza di Collaro che ne supera due, si accentra e col cambio gioco trova Romeo da solo in area, che punta l’avversario e mette un pallone teso nel mezzo su cui arriva prima il difensore dell’Empoli Rugani ma la cui deviazione beffa il portiere. Piove sul bagnato in casa Empoli perché poco dopo, a tempo ormai scaduto, arriva l’espulsione di Orlandi reo secondo l’arbitro di un fallo di reazione per un pestone rifilato ad un avversario a terra. Nonostante lo svantaggio numerico e di risultato l’Empoli scende in campo nel secondo tempo con un piglio diverso e alla ricerca del pareggio. Al terzo minuto della ripresa però il Catanzaro parte in contropiede su lancio del 9 che serve Romeo, rientra sul sinistra e beffa il portiere con un tiro a giro che batte prima sul palo e poi in rete. Partita che sembra ormai finita ma l’Empoli non ci sta e continua ad attaccare guidata dagli spunti offensivi di Menconi, che sulla fascia sinistra sembra immarcabile. Al 65′ arriva proprio da lui il cross dell’ 1-2 firmato da Monaco che approfitta della difesa immobile per insaccare di testa. Ospiti che ora sembrano in balia dell’Empoli nonostante l’inferiorità numerica e non riescono ad uscire dalla propria metà campo. Al 69′ ancora Monaco viene lasciato senza marcatura su calcio d’angolo e in tuffo di testa anticipa il portiere per il 2-2. Padroni di casa che non si accontentano e si spingono in avanti alla ricerca del goal vittoria che arriva all’81’ anche con un pizzico di fortuna, lancio lungo di Chiaverini su cui il portiere in uscita va a vuoto, colpendo un suo compagno di squadra, ed è bravo Monaco a raccogliere il pallone ed appoggiarlo nella porta lasciata vuota. L’Empoli ribalta quindi una partita che a inizio secondo tempo vedeva gli ospiti in vantaggio 2-0 e superiorità numerica, risultato che sarebbe stato forse ingiusto per quanto visto in campo. Bravi i ragazzi di mister Filippeschi a non mollare, in particolare Monaco, Menconi, Huqi e Rugani in assoluto i migliori in campo. Empoli che sale dunque a quota 10 punti in classifica e si prepara ad affrontare la Roma fuoricasa dopo la sosta.