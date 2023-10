Andiamo a riepilogare quelli che sono i calciatori dell’Empoli che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettiva nazionali:

Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino sono stati convocati dall’Under 21 italiana per la sfida di qualificazione alla fase finale dell’Europeo del 2025 contro la Norvegia in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio Druso di Bolzano.

L’Italia si radunerà nella serata di domenica 8 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e, la mattina seguente, svolgerà il primo allenamento. Nel pomeriggio di giovedì 12 è prevista un’amichevole contro la Nazionale Under 18, anch’essa impegnata in uno stage. Domenica 15, infine, è prevista la partenza per l’Alto Adige.

Razvan Marin è stato convocato dalla nazionale romena per le prossime sfide di qualificazione alla fase finale degli Europei 2024 contro Bielorussia (in programma giovedì 12 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Szusza Ferenc di Budapest) e Andorra (in programma domenica 15 ottobre alle ore 20.45 all’Arena Nazionale di Bucarest).

Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz sono stati convocati dalla nazionale polacca per le prossime sfide di qualificazione alla fase finale degli Europei 2024 contro le Isole Faroe (in programma giovedì 12 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Tórsvøllur di Torshavn) e la Moldavia (in programma domenica 15 ottobre alle ore 20.45 al PGE Narodowy di Varsavia).

Etrit Berisha e Ardian Ismajli sono stati convocati dalla nazionale albanese per la sfida contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo 2024 (in programma giovedì 12 ottobre alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana) e l’amichevole contro la Bulgaria (in programma martedì 17 ottobre alle ore 18.00, sempre all’Air Albania Stadium di Tirana).

Ismajli, uscito nella gara di ieri contro l’Udinese, raggiungerà il ritiro della nazionale dove lo staff medico della nazionale albanese, in costante contatto con lo staff sanitario azzurro, valuterà la disponibilità per le due gare in programma.

Stiven Shpendi è stato convocato dalla nazionale albanese Under 21 per le due sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria contro la Finlandia (venerdì 13 ottobre alle ore 17.00 al Veritas Stadion di Turku) e il Montenegro (martedì 17 ottobre alle ore 14.30 all’Arena Egnatia di Rrogozhine).

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per la doppia amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo (in programma venerdì 13 ottobre alle ore 18:00 all’Estadio Nueva Condomina di Murcia) e l’Australia (martedì 17 ottobre alle 19.45 al Gtech Community Stadium di Londra).