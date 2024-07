E’ ormai un classico del calcio estivo, è un battesimo che porta fortuna da qualche anno a questa parte. Anche per la stagione sportiva 2024/25, la prima uscita della squadra sarà infatti contro la formazione del Castelfiorentino. I gialloblù sono retrocessi lo scorso anno nel campionato di Promozione.

La gara si giocherà venerdi 12 luglio, al termine della prima settimana di lavoro nel ritiro. Si giocherà nel campo sportivo di Petroio e l’orario (ancora non ufficiale) sarà intorno alle 18:00/18:30. Nella prossima settimana vi informeremo sulle modalità di accesso, non escludendo che la società – come già fatto in passato – possa gratuitamente aprire le porte.