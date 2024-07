Nei giorni scorsi vi avevamo scritto dell’interesse di due club tedeschi ( Hoffenheim e Friburgo)verso il difensore azzurro Ardian Ismajli ma nelle ultime ore ci sarebbe da registrare il deciso inserimento del Besiktas nei confronti del giocatore.

Secondo quanto riferito da Sky, potrebbe esserci un incontro a breve tra le due società per impostare una possibile trattativa. Qualora si presentasse un offerta soddisfacente l’Empoli potrebbe far partire il difensore che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2025.

In questa stagione Ismajli ha totalizzato 26 presenze rivelandosi un elemento importante per la difesa per tutti e tre gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra.