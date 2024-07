E’ vero, in questo momento specifico l’Empoli ha due allenatori sotto di se. Tre se vogliamo contare quell’Aurelio Andreazzoli che sarà legato a Monteboro fino al giugno del 2025. Per quanto riguarda la situazione di Davide Nicola però non ci sono assolutamente novità e problemi. In queste ultime ore, vista l’ufficialità di D’Aversa, e visto che è uscito che Nicola e l’Empoli si dovranno vedere davanti all’ente conciliatore, si è pensato (qualcuno lo ha scritto) ad una situazione di crisi.

In realtà non è cosi. Cagliari ed Empoli si sono già accordate per il famoso conguaglio, con i sardi che verseranno poco più di un milione di euro nelle casse azzurre. A ritardare il tutto è lo stesso Nicola che, pare, non abbia voluto terminare in anticipo le ferie. Nicola è atteso nei prossimi giorni – si vocifera venerdi – ad Empoli, dove è atteso assieme ad una parte sindacale. Questa è una mera prassi per la rescissione dei contratti di lavoro. Nicola da lunedi prossimo sarà già vestito di rossoblù, dirigendo i primi allenamenti della nuova squadra.