Secondo indiscrezioni raccolte dagli attenti colleghi di Sky, l’Empoli sarebbe seriamente interessato al giovane attaccante Lorenzo Colombo. Dopo una stagione particolarmente positiva in prestito al Monza, il talentuoso centravanti è tornato al Milan, che però sembra intenzionato a cederlo nuovamente in prestito per garantirgli maggiore continuità e crescita. Lorenzo Colombo, classe 2002, ha dimostrato di avere il potenziale per eccellere in Serie A, segnando nove gol nella massima categoria. Il club brianzolo, riconoscendo il valore del giovane, avrebbe voluto trattenerlo per un’altra stagione. Tuttavia, l’Empoli, che si trova a dover rinnovare completamente il proprio reparto offensivo, ha espresso un forte interesse per il giocatore, e il nome di Colombo potrebbe essere una soluzione ideale per rinforzare l’attacco azzurro.

Il direttore sportivo dell’Empoli è alla ricerca di giovani talenti in grado di fare la differenza e, mentre il nome di Esposito è passato da caldo a tiepido, l’attenzione va anche su Colombo. L’attaccante del Milan, con la sua esperienza già maturata in Serie A, potrebbe rappresentare una scelta promettente per il club. L’interesse dell’Empoli per Colombo trova ampie conferme da varie fonti, ma è importante sottolineare che, al momento, si tratta solo di un interessamento e non ci sono ancora trattative ufficiali in corso. Si parla di un giocatore dal fisico importante con uno spiccato senso del gol dentro l’area di rigore.

Per lui ci sono state apparizioni con la maglia della Spal, della Cremonese e del Lecce. Venti presenze e quattro reti con la maglia dell’Under 21. Interesse vivo, come detto, ma intorno a Colombo c’è davvero concorrenza, con il già citato Monza in testa. Se Gemmi dovesse riuscire a portarlo in azzurro sarebbe davvero un bel colpo. Resteremo in attesa di ulteriori sviluppi su questa possibile operazione di mercato, con la speranza che Lorenzo Colombo possa contribuire ai successi dell’Empoli nella prossima stagione.