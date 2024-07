Il calciomercato estivo si arricchisce di nuovi possibili movimenti, e secondo ancora le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, l’Empoli avrebbe puntato l’attenzione anche su Andrei Radu per la successione di Caprile. Dopo il ritorno di Radu all’Inter, al termine dell’ennesimo prestito, questa volta al Bournemouth in Inghilterra, il portiere potrebbe essere in cerca di una nuova destinazione. A differenza dell’interessamento per Lorenzo Colombo, le voci su Andrei Radu mancano ancora di conferme per noi importanti.

Detto questo, il nome dell’ex portiere della Cremonese potrebbe rappresentare un’opzione interessante per l’Empoli, in cerca di un sostituto affidabile per Caprile. Radu, che ha un contratto in scadenza con l’Inter nel giugno 2025, al momento non sembra essere in trattativa per un rinnovo con il club nerazzurro. Questa situazione contrattuale potrebbe portare l’Inter a cedere il giocatore solo a fronte di un acquisto definitivo, con un valore stimato tra i due e i tre milioni di euro. Situazione che non sappiamo quanto possa essere, ad oggi, di gradimento.

Sebbene al momento si tratti solo di voci e ipotesi, non si può escludere che nelle prossime settimane possano emergere ulteriori dettagli e sviluppi concreti su questa possibile operazione di mercato. L’Empoli continua a monitorare attentamente il mercato dei portieri, cercando di individuare il profilo giusto per rinforzare la squadra e prepararsi al meglio per la prossima stagione. Il nome di Silvestri resta, per adesso, quello di maggior gradimento.