Sfida numero 13 quella di venedi sera al Castellani tra Empoli e Bologna. Nei 12 precedenti giocati al Castellani, bilancio di 6 vittorie azzurre, e sei pareggi tutti 0-0. Il Bologna non ha mai vinto a casa nostra se non in una gara di Coppa Italia.

La prima gara risale alla stagione 1984/85, Serie B, con la sfida che si chiuse sullo 0-0 (sarà il primo di una lunga serie). Nuovo confronto la stagione successiva, sempre in B, con Cipriani a regalare agli azzurri la prima vittoria sui rossoblu. Si arriva agli anni Novanta, girone A della Serie C1, con le due squadre che chiudono sullo 0-0. Si arriva alle sfide nella massima serie anche se il risultato non cambia: 0-0 nella gara del gennaio del 1998, sempre pari a rete bianche anche nella gara del campionato successivo.

Nel settembre del 2001 tornano a sfidarsi Empoli e Bologna, nel secondo turno di Coppa Italia, con i felsinei che si impongono 4-1 con la doppietta di Cruz e i gol di Pecchia e Gamberini (Tavano in gol per gli azzurri). Si torna a sfidarsi in Serie A nell’ottobre del 2002 e torna ancora lo 0-0 tra le due squadre. Un anno più tardi nuovo successo azzurro, con le reti di Belleri e Vannucchi a firmare il 2-0. Arriviamo agli ultimi precedenti: nel campionato 2015/16 ancora 0-0; vittoria azzurra un anno più tardi per 3-1 con i gol di Croce, Pasquale Costa (Verdi per il Bologna) a decidere la sfida e ancora successo Empoli nel precedente del dicembre del 2018 per 2-1 con le reti di Caputo, Poli e La Gumina. Empoli e Bologna si ritrovano al Castellani nel settembre del 2021, col successo per 4-2 dell’Empoli: azzurri avanti con l’autorete di Bonifazi, il pari rossoblu di Barrow, le reti di Pinamonti e di Bajrami, quella di Arnautovic ad accorciare e quella di Ricci nel finale a chiudere la sfida sul definitivo 4-2. Lo scorso anno successo azzurro per 3-1, prima un autogol rossoblu, poi Akpa e Cambiaghi, accorcia Orsolini su rigore

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in terra toscana tra azzurri e rossoblù:

1984/85 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 1-0

1993/94 Serie C 0-0

1997/98 Serie A 0-0

1998/99 Serie A 0-0

2002/03 Serie A 0-0

2003/04 Serie A 2-0

2015/16 Serie A 0-0

2016/17 Serie A 3-1

2018/19 Serie A 2-1

2021/22 Serie A 4-2

2022/23 Serie A 3-1