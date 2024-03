Azzurri in campo per una nuova seduta di lavoro in vista della prossima sfida di campionato. Venerdi al Castellani arriverà il Bologna, vera sorpresa di questo campionato ed in piena lotta per un posto in Champions. Partita che al momento, sulla carta, si potrebbe anche definire proibitiva, ma l’Empoli di Nicola sta bene e dopo le due sconfitte siamo certi torni a far punti.

Dubbi sul modulo, si prova sia la difesa a tre che quella a quattro, ed il nodo verrà sicuramente sciolto nei prossimi allenamenti a porte chiuse. La sensazione è che possa tornare dal primo minuto Cerri, giocatore panchinato nelle ultime due partite. Sta molto meglio anche Caputo, qui però è più probabile che ci possa essere un ingresso graduale. Chi potrebbe essere in predicato di giocare è Ebuehi, soprattutto se si dovesse decidere di mettersi a quattro dietro. Dubbi per Marin, Grassi ed Ismajli, giocatori che al momento non sono al meglio e che potrebbero essere anche out contro i felsinei. Chi sta bene e scalpita è Cancellieri, che potrebbe partire dall’inizio per Zurkowski. Chiaramente sulla scelta del modulo peseranno le assenze, perchè in mezzo, oltre ai possibili assenti già citatati, ci sarà la squalifica di Fazzini che non potrà tappare nessun buco. Molti i dubbi che ci poteremo fino in fondo con una formazione, stavolta, più difficile da ipotizzare.

La squadra tornerà in campo domani e dopo domani con due sedute a porte chiuse.