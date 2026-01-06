Si giocherà sabato sera al Manuzzi il ventesimo confronto in terra di Romagna tra Cesena ed Empoli. Le due squadre si sono affrontate in tutte e tre le categorie professionistiche ed il bilancio vede 6 vittorie del Cesena, 6 pareggi e 7 vittorie azzurre. A livello gol ad oggi il parziale vede avanti il cavalluccio marino per 31-29.

Il primo confronto risale al campionato 46-47, campionato di serie B, con gli azzurri che si imposero per 4-2 grazie al poker di Lorenzi. Da quella gara si va diretti agli anni ’60 con le due squadre impegnate nel campionato di serie C . Successo del Cesena nel campionato 1961/62 grazie ad un rotondo 4-0 firmato Gasparini, Burini e Rossi (2), seguono poi due successi azzurri, 1-0 con gol di Fracassa nel torneo 1963/64, 3-0 (reti di Ferrario, Jaconissi e Pellizzaro) nel 64/65. Nel gennaio del 1966 arriva la vittoria per 5-1 del Cesena, quello resta ad oggi il maggior successo specifico dei bianconeri sugli azzurri in casa propria.

Nel 1987/88 arriva la prima volta in serie A: gara terminata sull´1-1 con vantaggio romagnolo di Rizzitelli e l’autorete di Cuttone a firmare il pareggio. Da quella partita ne seguiranno altre sei tutte in serie B, con l’ultima di queste che vede il successo per 1-0 del Cesena con gol di un certo Marilungo (stagione 13/14). Le due squadre vanno a braccetto in serie A e nel 2014/15 si ritrovano per la seconda volta nel massimo campionato: finisce 2-2 dopo che gli azzurri erano andati sotto per 2-0 con gol ancora di Marilungo e Defendi, e per l’Empoli Tavano e Rugani. Si torna a confrontarsi in B, in quello che ad oggi è l’ultimo precedente; la stagione è la 2017-18 e vince l’Empoli per 3-2 grazie ad una doppietta di Donnarumma e Bennacer, per i romagnoli Scognamiglio e Moncini. A margine raccontiamo anche di tre confronti in Coppa Italia, parliamo di gare giocate a Cesena, con una vittoria per parte ed un pareggio.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate a Cesena tra bianconeri ed azzurri:

1946/47 Serie B 2-4

1961/62 Serie C 4-0

1963/64 Serie C 0-1

1964-65 Serie C 0-3

1965/66 Serie C 0-0

1966/67 Serie C 5-1

1967/68 Serie C 1-1

1983/84 Serie B 2-0

1984/85 Serie B 1-1

1985/86 Serie B 0-1

1987/88 Serie A 1-1

1996/97 Serie B 2-1

1999/00 Serie B 2-1

2004/05 Serie B 3-3

2009/10 Serie B 2-3

2012/13 Serie B 1-3

2013/14 Serie B 1-0

2014/15 Serie A 2-2

2017/18 Serie B 2-3