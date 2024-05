E M P O L I 0 F R O S I N O N E 0

Al Castellani finisce 0-0 l’importantissima sfida interna con il Frosinone. Potremo dire che alla fine è la paura la vera vincitrice di questa gara. Una partita, almeno per quanto visto oggi, dai bassissimi contenuti tecnici, con pochissimi spunti da ambo le parti. Le due squadre hanno cercato ogni tanto una sortita, ma non c’è mai stata la netta sensazione che una potesse prevalere sull’altra. Nemmeno che potesse arrivare il gol. Un punto a testa che, per adesso, potrebbe anche far fare un leggero sospiro, è chiaro che adesso l’interesse si sposta inevitabilmente a lunedi sera; l’Udinese ci dirà se questo è un punto guadagnato o due punti persi. Finale di campionato che sarà comunque al cardiopalma, con un calendario tutt’altro che semplice. Si sperava in qualcosina in più, siamo onesti, dal punto di vista della determinazione. L’Empoli chiude la gara con un solo tiro in porta, poco.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi (54′ Maleh), Marin, Pezzella (84′ Cacace); Fazzini (71′ Zurkowski), Cambiaghi (71′ Cancellieri); Niang (54′ Caputo).

A Disp: Perisan, Vertua, Goglichidze, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

FROSINONE (3-4-1-2) : Cerofolini, Lirola, Romagnoli (73′ Bonifazi) Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Brescianini (84′ Gelli); Soulè (92′ Ibrahimovic), Cheddira (73′ Cuni)

A Disp: Frattali, Marchizza, Pahic, Seck, Reinier, Kvernadze, Harroui, Baez, Kaio Jorge, Caso, Cuni, Garritano, Bidaoui.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Sig. Doveri di Roma. Assistenti: Di Iorio/Perrotti. VAR: Irrati/Marini.

Ammoniti: 9′ Barrenechea (F), 17′ Okoli (F), 60′ Valeri (F), 68′ Maleh (E), 73′ Barrenechea (F), Zurkowski (E).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplo fischio di Doveri, finisce 0-0 tra Empoli e Frosinone. Il punteggio maturato al termine del confronto fotografa l’andamento di una gara in cui ha prevalso la paura di perdere da ambo le parti. Gli azzurri ci hanno messo cuore e volontà ma hanno sbagliato molto sul piano tecnico, azzurri e ciociari raggiungono il Cagliari a 32 punti.

94′- Punizione del Frosinone con palla scodellata in area da Valeri, la fa sua Caprile.

93′- Poco più di un minuto per sbloccare la gara per le due squadre. Ottima lettura di Cacace abile ad anticipare Cuni, rimane in possesso di palla il Frosinone.

92′- Ultima sostituzione per il Frosinone, Ibrahimovic rileva Soulè.

91′- Maleh lanciato in verticale si presenta davanti a Cerofolini che lo anticipa.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Azione prolungata del Frosinone chiusa dal destro di Mazzitelli sopra la traversa.

88′- Combinazione Zurkowski-Caputo interrotta da Okoli.

88′- Ci prova Gelli dalla lunga distanza con palla sopra la traversa.

87′- Tiro di Zurkowski deviato da un difensore del Frosinone poi Caputo colpisce il palo ma l’attaccante azzurro era in fuorigioco.

86′- Sinistro di Soulè bloccato da Caprile.

85′- Terza sostituzione per il Frosinone: Gelli per Brescianini.

84′- Ultimo cambio per gli azzurri: Cacace per Pezzella.

83′- Lirola da destra a cercare la sponda di Brescianini, blocca facilmente Caprile.

81′- Proteste azzurre per un mancato fallo fischiato ai danni di Zurkowski, poi viene sanzionato l’intervento di Cuni su Bereszynski.

79′- Provvidenziale chiusura di Bereszinski su Cuni, il polacco guadagna un calcio di punizione.

77′- Rimane a terra Mazzitelli gioco interrotto.

76′- Si procura un calcio di punizione l’Empoli nella metà campo avversaria.

74′- Si accende nervosismo tra Barrenechea e Zurkowski: Valeri ammonisce entrambi.

73′- Doppio cambio anche per il Froninone: Bonifazi e Cuni per Romagnoli e Cheddira.

71′- Altro doppio cambio per gli azzurri: Zurkowski e Cancellieri per Fazzini e Cambiaghi.

70′- Cross basso di Lirola allontanato da Luperto in corner.

68′- Prima ammonizione nelle file dell’Empoli ne fa le spese Maleh.

66′- Fazzini lancia in verticale Cambiaghi, Lirola preoccupato mette in fallo laterale.

65′- C’è qualche protesta ciociara per un presunto intervento del polacco con la mano. Si riprende senza l’intervento del Var con l’Empoli in possesso della sfera.

64′- Il Frosinone con Luperto a terra si propone in avanti, Brescianini per Cheddira fermato da Bereszynski.

62′- Azione prolungata degli azzurri costretti a tornare indietro, lancio di Caprile a cercare Cambiaghi: il suo sinistro a lato.

61′- Marin la scodella in area, prolunga in fallo laterale Okoli.

60′- Cambiaghi ruba palla a Valeri che lo ferma fallosamente ai 25 metri.

59′- Bereszynski fondamentale in chiusura su cross di Soulè, settimo angolo per il Frosinone.

57′- Marin viene spostato nel ruolo di regista, Caputo e Cambiaghi in attacco.

55′- Maleh commette il primo fallo della sua gara, punizione in favore del Frosinone.

54′- Prime mosse per Nicola: Maleh e Caputo per Grassi e Niang.

53′- Soulè al vertice destro dell’area per Cheddira fermato dalla difesa dell’Empoli.

52′- Sesto angolo per il Frosinone che mantiene il possesso della palla. Gli azzurri si affidano a delle ripartenze sistematicamente imprecise.

52′- Romagnoli spinge Cambiaghi, punizione in favore dell’Empoli.

51′- Cheddira ha spazio, buona chiusura di Grassi. Mantiene il possesso di palla il Frosinone, azzurri piuttosto frenetici ed imprecisi.

50′- Nuovo tiro dalla bandierina per il Frosinone, destro di Brescianini respinto dalla retroguardia azzurra.

49′- Zortea procura il primo angolo della ripresa anche per il Frosinone.

47′- Fazzini cerca e trova Marin, il romeno si porta sul destro deviato oltre la linea di fondo da un difensore ospite. Sugli sviluppi del primo angolo della ripresa per gli azzurri, respinta corta di Cerofolini, la difesa ciociara allontana.

46′- Gli azzurri muovono il primo pallone del secondo tempo. Pezzella commette fallo in attacco ai danni di Zortea. Si riparte da una punizione per i ciociari affidata al destro di Cerofolini.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo al “Castellani” sul risultato di 0-0 tra Empoli e Frosinone, gara in cui ha prevalso finora la paura di non perdere rispetto alla voglia di vincere. Da registrare il gol annullato al Gyasi al 20′ per fuorigioco, al 42′ Caprile reattivo a disinnescare il tiro a giro di Cheddira.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

45′- Fischiato un fallo di Grassi su Barrenechea.

44′- Percussione di Mazzitelli al limite, servizio per Soulè anticipato da Bereszynski.

42′- Ancora l’ex Bari ci prova con il destro, il suo tiro a giro deviato in angolo dal portiere azzurro.

40′- Cheddira si porta al vertice sinistro dell’area, il suo sinistro bloccato da Caprile.

39′- Bereszynski commette fallo su Cheddira all’altezza della linea mediana del campo.

38′- Pareggia il conto dei corner la squadra di Davide Nicola. Dalla bandierina va Marin, la prolunga l’ex Romagnoli.

37′- Cambiaghi spinge sulla sinistra Lirola lo ferma in fallo laterale.

35′- Punizione per il Frosinone affidata a Mazzitelli con palla direttamente tra i piedi di Caprile.

34′- punito l’intervento di Mazzitelli ai danni di Cambiaghi.

32′- Dalla bandierina Marin allontana Cerofolini con i pugni.

32′- Pezzella procura il primo angolo per gli azzurri.

31′- Fazzini toglie le castagne dal fuoco liberando l’area.

29′- Si riprende con il Frosinone in possesso di palla, Mazzitelli la restituisce agli azzurri.

27′- Gioco fermo, rimane a terra Grassi.

25′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si avventa Barrenechea con palla a lato.

24′- Ismajli concede il secondo angolo al Frosinone proprio sotto i propri sostenitori.

22′- Ripartenza ficcante del Frosinone, Brescianini manda in verticale Cheddira fermato da Gyasi: la palla rimane al’ex Bari, il suo destro finisce sopra la traversa.

20′- Rete annullata per fuorigioco dell’ex Spezia, strozzato in gola l’urlo del Castellani

19′- La sblocca Gyasi raccogliendo la deviazione di Cerofolini su tiro di Grassi.

17′- Secondo giallo nelle file del Frosinone ne fa le spese Okoli per fallo su Fazzini. Erroneamente il direttore di gara aveva estratto il cartellino rosso correggendosi immediatamente.

16′- Niang pescato in verticale da Marin si presenta davanti a Cerofolini, cerca lo scavetto ma si fa ipnotizzare da Cerofolini. L’ex Milan era in fuorigioco.

15′- Fischiato un fallo di Niang ai danni di Romagnoli.

13′- Intanto nell’altra gara in contemporanea vantaggio del Verona ai danni della Fiorentina.

12′- Punita la spinta di Fazzini ai danni di Barrenechea. Si riparte con una punizione in favore del Frosinone.

11′- Soffrono gli azzurri di Cheddira a sinistra e Soulè a destra. Sinistro a giro dell’argentino largo alla destra di Caprile.

9′- Arriva il primo giallo della gara: ne fa le spese Barrenechea per fallo su Fazzini.

8′- Più sciolto in queste prime battute il Frosinone, arriva una rimessa laterale per l’undici di Di Francesco.

6′- Intervento da brividi di Pezzella che perde una palla sanguinosa in area, Cheddira finisce a terra. Doveri ben posizionato lascia proseguire.

5′- Caprile chiamato subito al lavoro, il portiere azzurro alza sulla traversa il fendente di Mazzitelli.

3′- Primo intervento di Doveri che assegna una punizione a favore del Frosinone.

2′- Sponda di Niang per Cambiaghi anticipato da Zortea.

1′- La cornice è quella delle grandi occasioni: entrambe le tifoseria hanno fatto coreografia prima della gara. Il primo pallone viene giocata dalla formazione ciociara.

0′ – Ismajli recupera e va dentro dal primo minuto. Marin preferito in partenza a Maleh, per il resto come ipotizzato.

1° Tempo