Ecco le pagelle dei calciatori azzurri che hanno pareggiato a reti inviolate lo scontro salvezza odierno contro il Frosinone disputato al Castellani

CAPRILE: 6 Un buon intervento all’inizio su Mazzitelli poi ordinaria amministrazione.

BERESZYNSKI: 6.5 Decisiva la sua chiusura ad inizio partita. Per il polacco partita molto ordinata palesando un buon stato di forma.

ISMAJLI: 6 Rientrava in campo dopo diverso tempo e si comporta sostanzialmente bene. Buona chiusura nel finale.

LUPERTO: 6.5 Consueta partita senza sbavature dando solidità al pacchetto arretrato.

GYASI: 5.5 Peccato per il gol annullato nel primo tempo ma la sua gara è condita da diversi errori.

GRASSI: 6 Amministra bene la sua zona di competenza portando a casa una gara dignitosa.

MALEH: 6 Solita gara condita da molti falli e cartellino giallo ma ci mette sostanza ed attenzione.

MARIN: 6 Gioca da interno ed ha ampia libertà di svariare. Poteva gestire meglio alcune palle inattive.

PEZZELLA: 5.5 Un errore iniziale gravissimo che rischia di costare tantissimo. Difensivamente sbaglia poco ma non da mai niente in fase di spinta

CACACE: SV

FAZZINI: 6 Un discreto primo tempo nel quale prova alcune accelerazioni interessanti. Cala nel secondo tempo.

ZURKOWSKI: 5.5 Entra in una gara psicologicamente complicata ma alla causa porta poco.

CAMBIAGHI: 5.5 Non si vede praticamente mai la brillantezza che spesso lo contraddistingue. Dai suoi piedi non parte niente di interessante.

CANCELLIERI: 5.5 Prova a dare profondità ma si perde nei meandri della maglie avversarie.

NIANG: 5 Gara sulla falsariga di quella di Bergamo; un paio di duelli interessanti all’inizio poi il niente.

CAPUTO: 5.5 Ai fine statistici non vale, quindi non giudicabile nemmeno in queste pagelle ma c’è da segnalare che prende un palo. Sicuramente da qualcosa in più rispetto al compagno che rileva.

MISTER NICOLA: 6 Molto probabilmente l’intento principale, imparando anche a conoscere questo tecnico, era non perdere: in questo l’Empoli è riuscito. Non si può non evidenziare la totale sterilità offensiva della squadra che alla fine riporta un solo tiro nello specchio. Se questa scelta può aver fruttato qualcosa lo capiremo ancora meglio domani sera al termine della gara tra Udinese e Napoli. Un pò di coraggio in più in questo finale serve.