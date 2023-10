Sfida numero 16 quella di lunedi tra Empoli e Atalanta con un bilancio, nei 14 precedenti giocati al Castellani, di 4 successi azzurri, 6 pareggi e 5 affermazioni dei bergamasche.

La prima gara risale alla stagione 1981/82, serie C1, con la sfida che si concluse 2-2 con l’Atalanta che recuperò il doppio vantaggio azzurro, firmato Campilongo e Meloni, con i gol di Magnacavallo e Snidero. Empoli e Atalanta si ritrovano di fronte nel novembre del 1983 con la sfida che si chiuse sullo 0-0 (un risultato che tornerà spesso anche in seguito). Il 22 febbraio 1987 ecco il primo confronto nella massima serie ed ecco un nuovo 0-0 tra azzurri e neroazzurri. Si arriva agli anni Novanta, con la gara del novembre 1997 decisa da Massimiliano Cappellini a regalare il successo all’Empoli di Spalletti. Nuovo confronto la stagione successiva, stavolta in Coppa Italia, con la sfida del Castellani che i chiuse ancora 0-0, con gli orobici che passarono il turno grazie al successo dell’andata. Nel dicembre del 1999, in B, nuova sfida e ancora pareggio a reti bianche

Negli anni duemila, si torna in Serie A ma non cambia il risultato, con la gara del febbraio del 2003 che si chiude ancora 0-0. Le due squadre tornano a sfidarsi nel campionato 2006/07: la gara, in programma il 4 Febbraio, viene rinviata per la morte dell’ispettore Raciti e recuperata il 18 aprile, con gli azzurri di Cagni che si imposero 2-0 grazie alle reti di Saudati e Almiron. La stagione seguente ecco la prima affermazione orobica al Castellani, con il gol di Doni a decidere la gara dell’ottobre del 2007. Si torna in B nella stagione 2010/11, con gli azzurri di Alfredo Aglietti che vinsero 3-0 grazie ad una doppietta di Coralli e alla rete di Foti. Arriviamo così agli ultimi precedenti, tutti in A: torna lo 0-0 nel dicembre del 2014, con l’Atalanta che fermò sul pari l’Empoli di Sarri; successo orobico per 1-0 nel settembre del 2015 (gol di Toloi) e sempre col minimo scorso nella sfida del maggio del 2017, dove Gomez realizzò il gol partita in una gara (in caso di vittoria degli azzurri) che poteva valere la matematica salvezza degli azzurri. Arriviamo al novembre del 2019, alla gara vinta 3-2 in rimonta dall’Empoli: ospiti avanti con Freuler e Hateboer; rimonta azzurra con La Gumina, l’autogol di Masiello e il gol di Silvestre. Infine, nell’ottobre del 2021, 4-1 bergamasco (doppietta di Ilicic, autogol di Viti, rete di Zapata e gol della bandiera azzurro firmato Di Francesco) e ancora successo atalantino, il 30 ottobre del 2022, 2-0 con le reti di Hateboer e Lookman.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Toscana tra azzurri ed orobici:

1981/82 Serie C 2-2

1983/84 Serie B 0-0

1986/87 Serie A 0-0

1997/98 Serie A 1-0

1999/00 Serie B 0-0

2002/03 Serie A 0-0

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 0-1

2010/11 Serie B 3-0

2014/15 Serie A 0-0

2015/16 Serie A 0-1

2016/17 Serie A 0-1

2018/19 Serie A 3-2

2021/22 Serie A 1-4

2022/23 Serie A 0-2