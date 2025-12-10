Sfida numero 6 quella di sabato a Castellammare tra Juve Stabia, con un bilancio nei 5 precedenti campani di due successi per parte ed un pareggio

La prima sfida risale al 23 ottobre 1994, Serie C1, con la sfida che si chiuse 1-1 con Buoncammino a rispondere al vantaggio azzurro di Vincenzo Montella. Le due squadre tornano a sfidarsi nel gennaio del 2012, con i campani che vincono 3-1 con il gol di Danilevicius e la doppietta di Sau, con Brugman a firmare la rete azzurra.

Arrivano poi in sequenza le due vittorie azzurre; per 2-1 nel novembre del 2012 con Tavano e Saponara a rimontare il vantaggio dell’attuale di Caserta e poi nella stagione successiva affermazione per 2-0 con gol di Tavano (il gol numero 100 con la maglia dell’Empoli) e Mchedlidze. L’ultimo precedente è datato 18 gennaio 2020 ed ha visto il successo delle vespe per 1-0 con gol di Forte

Queste nel dettaglio le gare giocate in Campania tra Juve Stabia e Empoli:

1994/95 Serie C 1-1

2011/12 Serie B 3-1

2012/13 Serie B 1-2

2013/14 Serie B 0-2

2019/20 Serie B 1-0