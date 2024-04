Sfida numero 16 quella di domenica sera tra Atalanta e Empoli con un bilancio, nei 15 precedenti totali giocati a Bergamo, di 2 vittorie azzurre, 6 pareggi e 7 affermazioni atalantine.

Il primo confronto tra le due squadre risale al 15 novembre 1981, in Serie C, e si chiuse con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Mutti. Le due squadre tornano a sfidarsi nel campionato 1983/84, stavolta in B, con l’Atalanta di nuovo vittoriosa per 1-0 con il gol di Soldà. Il 5 ottobre 1986 la prima sfida nella massima serie tra Atalanta e Empoli con i padroni di casa nuovamente vittoriosi per 1-0 grazie al rigore di Magrin. Per una nuova sfida si deve attendere oltre dieci anni: l’Empoli torna a Bergamo il 22 marzo 1998 con la sfida che si chiude, curiosamente, come tutte le precedenti, ovvero con la vittoria atalantina per 1-0 con il gol di Lucarelli. Nella stagione 1998/99 la prima e fin qui unica sfida in Coppa Italia: a Bergamo si gioca l’andata del secondo turno, con gli orobici che si impongo 2-1 con le reti di Doni e Rossini a rimontare il vantaggio azzurro di Cappellini. Il primo pari azzurro in casa atalantina arriva il 14 maggio 2000, con le due squadre che si ritrovano in serie cadetta e chiudono sull’1-1 con il vantaggio azzurro firmato, di nuovo, da Cappellini e pari nerazzurro di Carrera.

Atalanta e Empoli di nuovo di fronte in Serie A nella stagione 2002/03: il 22 dicembre 2002, nel turno prenatalizio, finisce 2-2, con l’Empoli che nel finale, grazie alle reti di Grieco e Tavano, rimonta il doppio vantaggio bergamasco firmato Doni e Damiano Zenoni. Nuovo confronto, sempre in A, e nuovo pareggio il 20 settembre 2006, con la sfida che si si chiude 0-0. Torna a vincere l’Atalanta nella sfida della stagione successiva, con i nerazzurri che si impongono 4-1 con la doppietta di Padoi e le reti di Langella e Doni con Vannucchi a firmare il gol della bandiera azzurro. Il 16 aprile 2011 la prima vittoria azzurra a Bergamo: l’Empoli guidato da Aglietti vince per 2-1, grazie alle reti di Mchedlidze e Soriano, con il gol atalantino di Doni. Arriviamo agli ultimi precedenti, tutti in A, con tre pareggi e una vittoria per parte. Finì 2-2 la sfida dell’aprile 2014, con gli azzurri due volte in vantaggio con le reti di Saponara e Maccarone, ma raggiunti prima da Gomez e poi da Denis; pareggio per 0-0 nella stagione successiva e vittoria in rimonta 2-1 per l’Atalanta nel dicembre 2016, con Kessie e D’Alessandro a rimontare il vantaggio azzurro di Mchedlidze. Nell’aprile del 2019, la sfida si chiuse sullo 0-0 mentre nel maggio del 2022, la sfida, vide il successo azzurro per 1-0 grazie al gol di Stulac nella ripresa. Lo scorso anno successo orobico in rimonta per 2-1, al vantaggio di Ebuehi risposero De Roon e Hojlund.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in casa della Dea:

1981/82 Serie C 1-0

1983/84 Serie B 1-0

1986/87 Serie A 1-0

1997/98 Serie A 1-0

1999/00 Serie B 1-1

2002/03 Serie A 2-2

2006/07 Serie A 0-0

2007/08 Serie A 4-1

2010/11 Serie B 1-2

2014/15 Serie A 2-2

2015/16 Serie A 0-0

2016/17 Serie A 2-1

2018/19 Serie A 0-0

2021/22 Serie A 0-1

2022/23 Serie A 2-1