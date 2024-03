Sarà il Sig. Fabbri di Ravenna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera contro il Bologna il casa.

Quella di venerdi prossimo sarà la nona direzione stagionale in serie A per il fischietto romagnolo. Fabbri ha già diretto gli azzurri quest’anno, precisamente in occasione del pareggio interno con l’Udinese. Sono sedici i precedenti tra Fabrri e l’Empoli, gli stessi che ha anche con il Torino. Dopo venerdi, però, l’Empoli sarà la squadra più diretta da questo specifico arbitro. Il bilancio azzurro con Fabbri è di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Sono tredici i precedenti dell’arbitro ravennate con il Bologna, in questo caso il bilancio dei felsinei vede 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima gara arbitrata è stata Salernitana-Monza 0-2. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – BOLOGNA Venerdì 15/03 h.20.45

FABBRI

MOKHTAR – DEI GIUDICI

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – CAGLIARI Sabato 16/03 h.15.00

MARCENARO

PAGLIARDINI – DI GIACINTO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

UDINESE – TORINO Sabato 16/03 h.15.00

COLOMBO

VALERIANI – YOSHIKAWA

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

SALERNITANA – LECCE Sabato 16/03 h.18.00

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: SOZZA

FROSINONE – LAZIO Sabato 16/03 h.20.45

RAPUANO

BERCIGLI – GARZELLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – GENOA h. 12.30

GIUA

BRESMES – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA

H. VERONA – MILAN h. 15.00

MARIANI

PRETI – CECCONI

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

SACCHI

DEL GIOVANE – MORO

IV: CAMPLONE

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

ROMA – SASSUOLO h. 18.00

MANGANIELLO

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

INTER – NAPOLI h. 20.45

LA PENNA (foto)

BERTI – PERROTTI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI