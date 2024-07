๐‹๐š ๐ญ๐ฎ๐š ๐œ๐š๐ซ๐ข๐œ๐š ๐ฌ๐š๐ซ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š: ๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐จ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ญ๐จ๐ข๐จ ๐š๐ณ๐ณ๐ฎ๐ซ๐ซ๐จ!

Il tuo supporto รจ importante per noi, รจ forza, ispirazione, motivazione per andare oltre il limite. Adesso hai lโ€™opportunitร di lasciare un segno concreto: inviaci la frase che vorresti scritta nel nostro spogliatoio del Carlo Castellani Computer Gross Area. Le tue parole accompagneranno e caricheranno gli azzurri verso le sfide che ci attendono in questa nuova stagione di Serie A.

๐ ๐š๐ฌ๐ž ๐Ÿ

Scrivi la tua frase nel box presente nelle stories di Instagram ed in DM. Le migliori verranno selezionate per la fase successiva. Hai tempo fino a domenica 4 agosto!

๐ ๐š๐ฌ๐ž ๐Ÿ

Adesso scegli la frase che preferisci, quelle piรน votate daranno vita al nostro spogliatoio!

Empoli Fc