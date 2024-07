Ormai si attende solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare tra stasera e domani. Lorenzo Colombo è però un nuovo calciatore dell’Empoli. Analizziamo come potrebbe integrarsi nei moduli che sta sviluppando il nostro mister, Roberto D’Aversa.

Nel 3-4-2-1: In questo sistema, Colombo troverebbe la sua collocazione naturale come punta centrale. Il 3-4-2-1 di D’Aversa prevede un attaccante che sappia giocare sia spalle alla porta che in profondità, caratteristiche che ben si adattano al giovane bomber. Colombo potrebbe beneficiare del supporto di due trequartisti/seconde punte alle sue spalle, che lo assisterebbero nella manovra offensiva e nella creazione di spazi. La sua abilità nel gioco aereo e la capacità di tenere palla permetterebbero alla squadra di salire e creare occasioni da gol.

Nel 4-3-3: In questo modulo più offensivo, Colombo avrebbe due opzioni principali. La prima è quella di centravanti, dove potrebbe sfruttare la sua fisicità per fare da punto di riferimento avanzato. La seconda, considerando la sua discreta mobilità, è quella di esterno d’attacco, preferibilmente a destra. In questa posizione, Colombo potrebbe sfruttare i suoi movimenti senza palla per creare spazi e inserirsi in area, oltre a fornire un’opzione di cross dal fondo.

In entrambi i sistemi, D’Aversa potrebbe sfruttare la duttilità di Colombo per variare l’assetto offensivo durante la partita. La capacità del giovane attaccante di adattarsi a diversi ruoli in attacco lo rende una risorsa preziosa, permettendo cambi tattici senza necessariamente ricorrere a sostituzioni. Il lavoro di D’Aversa sarà sicuramente cruciale per il giovane attaccante, cosi come le sue caratteristiche lo saranno per le fortune stagionali di mister e squadra. Va da se che da Lorenzo ci attendiamo diversi gol.