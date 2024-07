Nei prossimi giorni, il mercato dell’Empoli potrebbe registrare un’importante svolta con la possibile riapertura della trattativa per il ritorno di Szymon Zurkowski. Nonostante il centrocampista polacco sia attualmente alle prese con il recupero da un infortunio, lo Spezia sembra intenzionato a cederlo, principalmente per alleggerire il proprio monte ingaggi. Fonti vicine alle società rivelano che tra Empoli e Spezia ci sono già stati contatti preliminari. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, la chiave sta nel trovare la formula giusta che permetta al club toscano di ammortizzare l’investimento.

Un’opzione che sta prendendo sempre più piede è l’inserimento di Duccio Degli Innocenti nella trattativa. Il giovane centrocampista dell’Empoli potrebbe trasferirsi al club ligure come parte dell’accordo, facilitando così l’operazione Zurkowski. le prossime giornate saranno cruciali per capire la direzione che prenderà questa trattativa. L’Empoli sembra determinato a riportare Zurkowski in squadra, mentre lo Spezia è alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Resta da vedere come si evolverà la situazione, considerando anche le condizioni fisiche di Zurkowski.