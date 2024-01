Le associazioni di categoria si schierano sul fronte del no alla possibilità di far giocare la Fiorentina al Castellani di Empoli. Il Presidente della Confcommercio dell’Empolese, Alessandro Costagli, spiega in un intervista rilasciata nell’edizione odierna della Nazione:

“L’ipotesi non sarebbe positiva per le attività economiche. E’ un dato di fatto che quando a Empoli ci sono partite di calcio importanti, la città si blocca. E’ un caos totale. Non per i tifosi empolesi che vanno allo stadio soprattutto in bicicletta ma per i tifosi ospiti, che restano solo per vedere la gara e poi vanno via. Quando ci sono le partite importanti si va a rimessa, abbiamo calcolato un 70% di entrate in meno. Non ce ne vogliano i nostri cugini fiorentini, ma ospitare le partite della Viola vorrebbe dire non trovare parcheggi liberi e avere i negozi vuoti”.

Il Presidente di Confesercenti, Gianluca D’Alessio, si allinea:

“Abbiamo espresso la nostra posizione anche in passato. La nuova bretella ha solo alleggerito i forti disagi che ci sono per accedere al centro e la concomitanza con altre iniziative è ingestibile. Penso agli eventi del centro ma anche al mercato in zona stadio. I tifosi che arrivano in città, che sia in treno o in bus, devono seguire percorsi obbligati e vengono scortati fino allo stadio. Il centro viene quindi by-passato completamente. Ci ritroveremmo con la città blindata senza avere ricadute economiche positive. Ribadiamo che non ci sono le condizioni.”

Anche i tifosi confermano la loro contrarietà e Eleonora Mucciarelli, socia dell’Unione Clubs azzurri e membro del consiglio direttivo della Fissc ribadisce la posizione:

“La Fiorentina al Castellani sarebbe veramente una situazione ingestibile. Il problema legato al tifo sarebbe solo una parte del problema, le complicazioni maggiori arriverebbero soprattutto dall’ordine pubblico. Tutto ciò di cui già dobbiamo tenere conto sarebbe raddoppiato per due, senza contare poi che ospitare qui la Fiorentina significherebbe di conseguenza avere a che fare anche con i rispettivi tifosi ospiti.“