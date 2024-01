Che l’Empoli cerchi una punta con determinate caratteristiche non è certo un mistero. E visto che non si sblocca la situazione legata a Cerri, che sembra fino a qualche giorno fa in discesa, da Monteboro ci si guarda intorno. Nelle ultime ore ha trovato ampio riscontro un interesse verso un calciatore che starebbe cercando riscatto, visto che non è al centro del progetto della sua attuale squadra. Si tratta di Pietro Pellegri, classe 2001 in forza al Torino. Il giocatore, quest’anno fin qui, ha giocato soltanto quattro gare partendo dal primo minuto.

L’ex “enfant prodige” del Genoa, ricorderete il suo passaggio al Monaco per circa 20 milioni più bonus, con la maglia granata ha disputato 44 gare mettendo a segno cinque gol. E’ sicuramente un giocatore che, se ritrovato, può avere numeri interessanti, al di là però della scommessa che può rappresentare (l’Empoli non potrà andare su profili affermati, soprattutto in questa sessione di mercato) il problema per una sua concretizzazione sta nella possibile formula. Gli azzurri avrebbero infatti chiesto il prestito del giocatore, il Torino invece vorrebbe muoverlo solo a titolo definitivo, con una cifra che dovrebbe essere sui 4 milioni di euro. Difficile che si possa fare cosi.

Le conferme sull’interesse ci sono, da capire se potranno invece esserci passi avanti su questo specifico elemento.