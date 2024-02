Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

INZAGHI: 300° PANCHINA IN CAMPIONATI ITALIANI PROFESSIONISTICI – Sembra ieri quando ha debuttato in Milan-Lazio 3-1 di serie A: era il 31 agosto 2014, da allora Pippo Inzaghi ne ha fatta di strada anche da allenatore, oggi raggiunge le 300 panchine tra A (112), B (149) e C (38) con score di 121 vittorie, 88 pareggi e 90 sconfitte.

LA CRISI GRANATA – Salernitana senza successi nel 2024: 1 pareggio e 4 sconfitte lo score granata, ultima vittoria datata 30 dicembre 2023, 1-0 a Verona. In casa i campani non vincono dal 2-1 sulla Lazio del 25 novembre scorso.

ENTRANO E SEGNANO ALLA SALERNITANA – La Salernitana è una delle due squadre che subisce più gol da subentranti avversari nella A 2023/24: 11 in 23 turni, come il Genoa.

SALERNITANA ASSAI DISTRATTA NEI FINALI DI GARA – La Salernitana è una delle 3 squadre che subisce più gol nei 15’ finali di gara inclusi recuperi nella A 2023/24: sono 14, come Sassuolo ed Udinese.

I NUMERI DELLA SFIDA: RIGORI AVARI PER GRANATA ED AZZURRI, GLI “0” NELLE ESPULSIONI, DI FRONTE GLI ATTACCHI PIÙ ANEMICI DELLA A 2023/24 – Si sfidano all’ “Arechi” due delle tre squadre della Serie A 2023/24 con meno rigori calciati in 23 giornate, 1 per parte, come il Torino. La Salernitana, accanto ad Udinese e Sassuolo, è anche la compagine che ne ha subiti di più (7 a testa). Opposte – invece – le due squadre negli “0” delle classifiche delle espulsioni: nessuna subita dai toscani finora, come Torino, Inter e Fiorentina, nessuna in favore dei campani (come il Frosinone). Saranno di fronte i due attacchi più anemici del torneo: 15 reti segnate dall’Empoli, 19 dalla Salernitana, che – con 44 reti subite – vanta anche la peggior difesa, assieme al Frosinone.

LE POCHE SOLUZIONI GOL AZZURRE – Empoli squadra della A 2023/24 che manda in gol meno giocatori, appena 7 in 23 giornate.

NICOLA E LA STRISCIA RECORD – Empoli imbattuto dall’avvento di Davide Nicola in panchina: 1 successo e 2 pareggi per i toscani, striscia positiva record in questo “tribolato” torneo di serie A 2023/24.

DIRIGE MARIANI, BILANCIO IN EQUILIBRIO CON GLI AZZURRI – Maurizio Mariani di Aprilia l’arbitro di Salernitana-Empoli. Sono 22 i precedenti con gli azzurri del direttore di gara, con un bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. La prima gara risale al 14 agosto 2011, secondo turno di Coppa Italia, con gli azzurri che superarono il Piacenza 4-1. Sempre nella stagione 2011/12 ha arbitrato Vicenza-Empoli 1-0 e Empoli-Bari 1-0. Nella stagione successiva ha arbitrato 5 volte gli azzurri, nelle vittorie a Lanciano (3-0) e in casa col Cittadella (1-0) e nei pareggi con lo Spezia (2-2) e sul campo del Sassuolo (1-1), oltre che ritorno della semifinale col Novara, con gli azzurri vittoriosi 4-1. Tre sfide nel torneo 2013/14, il pareggio in casa con il Siena per 0-0, il successo per 1-0 sul Novara e la sconfitta, sempre per 1-0, con il Varese. Mariani torna a dirigere gli azzurri nella prima gara della Serie A 2015/16, con il Chievo che passò 3-1 al Castellani Computer Gross Arena; sempre in quella stagione ha arbitrato Bologna-Empoli 2-3 e Genoa-Empoli 1-0. Quattro le gare dirette nella Serie A 2016/17, la sconfitta casalinga con la Sampdoria per 1-0 e quelle in trasferta con Napoli, Juventus (entrambe per 2-0) e Cagliari, 3-2. Infine il successo per 3-0 sul Sassuolo nel febbraio del 2019, la vittoria in Coppa Italia per 2-1 contro il Pescara e il pareggio del febbraio 2021, 1-1, sul campo della Spal. Ultimo precedete la sconfitta interna 0-3 degli azzurri con la Sampdoria nella stagione 2021/22. Mariani ha diretto in 5 occasioni la Salernitana con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

UN EX PER PARTE – Francesco Caputo da una parte, Emanuel Vignato dall’altra; questi gli ex della sfida tra Salernitana e Empoli. Partendo dall’ex azzurro, Caputo ha vestito la maglia dei campani nella stagione 2009/10, chiudendo con 7 gol in 38 presenze; per Vignato 5 presenze ed 1 rete da gennaio a giugno dello scorso campionato.

SFIDA DA EX PER MISTER NICOLA – Nicola non sfida da avversario i granata dal 2015/16 in B, quando allenava il Bari, quindi si presenta alla prima da ex all’ “Arechi” avendo guidato il sodalizio campano dal febbraio 2022 al febbraio 2023 in serie A, artefice della prima storica salvezza granata in A (nei 2 precedenti tornei in massima serie i campani erano sempre retrocessi al termine del primo anno), con bilancio finale di 9 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte in 38 incontri ufficiali.

FINORA SOLO PAREGGI TRA NICOLA E INZAGHI – Terza sfida ufficiale tra Filippo Inzaghi e Davide Nicola: finora sempre pareggio nel duplice Benevento-Torino della A 2020/21.

INZAGHI IN SVANTAGGIO CON L’EMPOLI – Pippo Inzaghi alla nona sfida – da allenatore – contro l’Empoli: negli 8 precedenti score di 2 vittorie del coach granata, 2 pareggi e 3 successi toscani.

COACH AZZURRO MAI SCONFITTO DALLA SALERNITANA E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE – Mai pareggio nei 3 incroci fra Davide Nicola, allenatore e la Salernitana: per il coach azzurro 2 successi contro 1 dei granata campani e squadre di Nicola sempre in rete, 4 gol complessivi.