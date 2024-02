Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

LA CURA-NICOLA FUNZIONA – Empoli imbattuto con la cura-Nicola: 2 vittorie e 2 pareggi in 4 giornate; ultimo k.o. azzurro datato 13 gennaio scorso, 1-2 a Verona. Mai, prima d’ora, in questa serie A l’Empoli era rimasto in serie positiva 4 partite.

ATTACCO PIÙ ANEMICO DELLA A 2023/24 TARGATO AZZURRO: 18 GOL SEGNATI, 7 DEI QUALI DA GIOCATORI SUBENTRATI – Empoli attacco più anemico della A con 18 reti segnate in 24 turni. Sette di questi gol, pari al 38,9% del dato globale, segnati addirittura da giocatori subentrati a partita in corso: 2 Cancellieri, 1 a testa Baldanzi, Gyasi, Kovalenko, Niang e Zurkowski.

LA “DEA BENDATA” AZZURRA – Empoli formazione della serie A 2023/24 che ha beneficiato del maggior numero di autoreti in favore in 24 giornate, autori Vina (Sassuolo), Rafia (Lecce) e Zanoli (Salernitana).

FAIR-PLAY AI MASSIMI IN CAMPO – Empoli e Fiorentina due delle 4 squadre ancora senza espulsioni subite in 24 turni della serie A 2023/24: come le due toscane, Torino ed Inter.

SOLUZIONI GOL OPPOSTE PER AZZURRI E VIOLA – Di fronte gli opposti per soluzioni gol nella serie A 2023/24 alla 24° giornata: 8 soli giocatori in gol azzurri (come il Torino), ben 15 viola.

LA CRISI ESTERNA VIOLA – Quattro punti appena nelle ultime 7 trasferte per la Fiorentina in serie A, vittoriosa solo a Monza, 1-0 il 22 dicembre scorso, poi 1 pareggio e 5 sconfitte.

MALEH, ZURKOWSKI, PARISI E TERRACCIANO GLI EX DELLA SFIDA – Youssef Maleh e Szymon Zurkowski in azzurro, Fabiano Parisi e Pietro Terracciano in viola; questi gli ex della sfida di domani tra Fiorentina e Empoli. Partendo dagli ex viola, il centrocampista marocchino arrivò a Firenze nell’estate del 2021, dal Venezia, rimanendovi fino allo scorso gennaio per un totale di 40 presenze con 3 gol; per il polacco due presenze nella stagione 2019/2020 con la Fiorentina. Venendo agli ex azzurri, Parisi fu prelevato dall’Avellino nel 2020: per lui 3 stagioni in azzurro con 80 presenze e tre gol. Una stagione e mezzo a Empoli per Pietro Terracciano, arrivato nel luglio del 2017, lasciò gli azzurri dopo 12 presenze nel gennaio del 2019 per trasferirsi proprio alla Fiorentina.

AZZURRI SENZA SUCCESSI IN A CON L’ARBITRO PAIRETTO – Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro di Empoli-Fiorentina. Sono 14 i precedenti con gli azzurri, con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte (in Serie A 2 pareggi e 4 sconfitte). La prima gara è Empoli-Pro Vercelli 2-1 del 3 novembre 2012 sempre in quella stagione, in Serie B, ha arbitrato Cittadella-Empoli 0-0 e Modena-Empoli 2-3. Nel campionato successivo, sempre in serie cadetta, ha arbitrato i successi sul Lanciano (3-0) e sulla Reggina (4-0). Ha poi arbitrato quattro gare in Serie A: Empoli-Cagliari 0-4 del dicembre del 2014, Genoa-Empoli 0-0 dell’ottobre del 2016, Parma-Empoli 1-0 e Napoli-Empoli 5-1 del 2018. Quindi tre direzioni nel campionato 2020/21, la sfida contro il Pordenone terminata 0-0, il successo casalingo per 5-0 contro la Salernitana e quello per 2-0 sul campo del Vicenza. Infine il 2-2 casalingo contro il Genoa del novembre del 2021 e la sconfitta 2-0 a Napoli del novembre del 2022. Sono 8, con 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte i precedenti con la Fiorentina.

TRA NICOLA E ITALIANO VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA IN SFIDE RICCHISSIME DI GOL – Quarto confronto tecnico ufficiale tra Davide Nicola e Vincenzo Italiano: vince sempre finora chi gioca in casa, 1 volta Nicola, 2 Italiano con squadre entrambe sempre in rete, 4 per quelle del coach azzurro, 7 per quelle del mister viola.

NICOLA IN SVANTAGGIO CON LA FIORENTINA – Undicesima volta contro la Fiorentina in gare ufficiali per Davide Nicola, da tecnico: bilancio di 2 successi del coach azzurro, 4 pareggi e 4 vittorie viola.

MASSIMO EQUILIBRIO TRA ITALIANO E L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è all’ottava sfida: assoluta parità con 2 vittorie per parte e 3 pareggi.