All’Empoli basta il pari per raggiungere il secondo turno. Ma i ragazzi di Lisuzzo incappano in una sconfitta netta che li elimina amaramente dal torneo. Empoli mai realmente in partita, surclassato fisicamente e atleticamente dall’Ojodu. Per i nigeriani decisive le reti di Subir al 31′ e di Ibrahim al 62′. La cronaca del match:

I nigeriani sono aggressivi fin dai primi minuti e si fanno tutto sommato preferire agli azzurri, che non riescono a impensierire Owolabi. Dopo qualche tentativo dalla distanza senza effetti, l’Ojodu passa in vantaggio alla mezzora: Subir converge sul destro e trova l’angolino superando Versari proteso in tuffo. Dopo qualche attimo di smarrimento in cui rischia di capitolare ancora (Versari decisivo su Ibrahim), l’Empoli ha la forza di provarci con Tatti che su punizione impegna il portiere ospite. Ma il pareggio non arriva e si va al riposo sullo 0-1.

L’inizio della ripresa è scoppiettante. L’Ojodu va vicinissimo al raddoppio, ma Versari è prodigioso su un colpo di testa ravvicinato di Ibrahim; nel capovolgimento di fronte Massarelli ha una buona occasione, ma chiude troppo il destro che si perde a lato. L’Empoli è volenteroso ma non punge. E così viene punito da Ibrahim, che al terzo tentativo riesce a segnare il gol del 2-0, inserendosi alle spalle di Kurti e battendo Versari in uscita. L’Empoli ci prova con la forza della disperazione ma a parte un tentativo di Mboumbou non crea troppi pericoli. Nel finale, su segnalazione dell’assistente, viene espulso l’azzurro Capacci per proteste. Recupero extralarge ma il risultato non cambia: finisce 2-0 per l’Ojodu, che festeggia il passaggio del turno.

EMPOLI-OJODU CITY 0-2

EMPOLI (4-3-3): Versari; Parente, Kurti (84′ Spinosa), Capacci, Gaj (66′ Alfani); Massarelli, Bicchierini, Suplja (46′ Tempre); Tatti (84′ Rolla), Mboumbou, Coppola (66′ Lamberta). A disp.: Viti, Bartelloni, Rolla, Pignataro, Spinosa. All. Lisuzzo.

OJODU CITY (3-5-2): Owolabi; Hosea, Olokotintin, Monday; Obalowu (90’+7 Ebiesuwa), Auwal (90’+7 Arowolo), Alaekwe (78′ Chukwuji), Okwelum, Scheriff; Subir (78′ Kolawole), Ibrahim. A disp.: Nlend, Folarin, Adio, Oladapo. All.: Ogunlaja

Arbitro: Nafra di Valdarno

Reti: 31′ Subir (O), 62′ Ibrahim (O)

Ammoniti: Hosea (O)

Espulsi: 90′ Capacci (E) per proteste