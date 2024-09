LA MIGLIOR PARTENZA AZZURRA IN SERIE A – Empoli ancora imbattuto dopo 5 giornate della serie A 2024/25, miglior partenza azzurra in massima divisione, 2 successi, 3 pareggi ed una differenza reti di 5-2, seconda difesa più solida del torneo, dietro alla Juventus, che ancora non ha incassato gol. Numeri da capogiro in casa empolese! Anche lo scorso anno D’Aversa, sulla panchina del Lecce, partì fortissimo, addirittura meglio con 11 punti in 5 partite ed anche in Salento nessuna sconfitta nei primi 450’ del torneo. Includendo le altre gare ufficiali ed il finale della vecchia stagione, gli azzurri non perdono dal 12 maggio scorso, 0-2 all’Olimpico contro la Lazio poi 9 gare positive con score di 4 successi e 5 pareggi.

L’EMPOLI OGGI GIOCA PER LA STORIA NEL DERBY CONTRO I VIOLA – Nelle ultime 4 sfide contro la Fiorentina al “Castellani-Computer Gross Arena” Empoli imbattuto con 2 successi e 2 pareggi a proprio favore. Finora è stata eguagliata la serie positiva storica azzurra nel derby contro i viola, capoluogo di provincia, come nei primi 4 assoluti, fra coppa Italia 1985/86 e serie A 1997/98, con bilancio analogo. Oggi si fa la storia?

LE RIPRESE SPRINT DELLA FIORENTINA 2024/25 – Fiorentina squadra che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: +5 il saldo attivo per la formazione viola, passata da 0-1 a 1-1 a Parma, da 1-2 a 2-2 in casa contro il Monza e da 0-1 a 2-1 al “Franchi” contro la Lazio.

PRIMA DELLA PAUSA VIOLA DISTRATTI – Fiorentina distratta nei 15’ prima della pausa con 4 gol subiti su 7 totali dal 31’ al 45’ inclusi recuperi.

IL TURN-OVER DI PALLADINO – Fiorentina una delle 5 squadre che finora ha sempre sfruttato i 5 cambi per partita nelle prime 5 giornate, come Inter, Verona, Como e Venezia.

BRANCOLINI, MALEH, ZURKOWSKI, PARISI E TERRACCIANO GLI EX DELLA SFIDA – Federico Brancolini, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski in azzurro, Fabiano Parisi e Pietro Terracciano in viola; questi gli ex della sfida di domani tra Fiorentina e Empoli. Partendo dagli ex viola, Brancolini è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, arrivando fino alla prima squadra dove ha giocato una gara, nel luglio del 2020; centrocampista marocchino arrivò a Firenze nell’estate del 2021, dal Venezia, rimanendovi fino a gennaio 2023 per un totale di 40 presenze con 3 gol; per il polacco due presenze nella stagione 2019/2020 con la Fiorentina. Venendo agli ex azzurri, Parisi fu prelevato dall’Avellino nel 2020: per lui 3 stagioni in azzurro con 80 presenze e tre gol. Una stagione e mezzo a Empoli per Pietro Terracciano, arrivato nel luglio del 2017, lasciò gli azzurri dopo 12 presenze nel gennaio del 2019 per trasferirsi proprio alla Fiorentina.

DIRIGE AURELIANO, VIOLA SENZA SUCCESSO CON L’ARBITRO EMILIANO – Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro di Empoli-Fiorentina. Sono tredici i precedenti con gli azzurri, con cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. La prima gara fu Empoli-Latina 3-1, dell’agosto del 2013; poi Parma-Empoli 1-2 del settembre del 2017; nel campionato 2020/21 diresse il successo per 3-2 a Pisa, la sconfitta casalinga con il Pescara per 2-1 di novembre e la gara casalinga con il Chievo terminata 1-1; la stagione successiva il pareggio 1-1 contro il Venezia e il successo per 2-1 nell’ultima di campionato contro il Lecce. Nel 2022 ha diretto la sfida col Genoa, chiusa 0-0, a ottobre la sconfitta interna per 1-3 col Milan. Nella passata stagione ha diretto ad agosto Monza-Empoli 2-0, il pari 1-1 nella sfida in trasferta con il Genoa, la vittoria dello scorso febbraio a Sassuolo per 3-2 e la sconfitta sul campo della Lazio per 2-0. Sono 3 i precedenti con la Fiorentina con 1 pareggio e 2 sconfitte.

PAREGGIO NELL’UNICO INCROCIO TRA I DUE TECNICI – Tra Roberto D’Aversa e Raffaele Palladino secondo incrocio tecnico dopo il pareggio 1-1 in Monza-Lecce del girone di andata della serie A dell’anno scorso.

D’AVERSA CONDUCE 3-2 E SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL CONTRO I VIOLA – Roberto D’Aversa conta 8 sfide tecniche contro la Fiorentina: in bilancio 3 vittorie del mister azzurro, 3 pareggi e 2 successi viola, con squadre di D’Aversa sempre in gol nei 720’ presi in esame, totale di 13 marcature.

TRA PALLADINO E L’EMPOLI VINCE SEMPRE CHI GIOCA IN CASA – Quattro le sfide fra Raffaele Palladino, da tecnico, e l’Empoli: finora ha sempre vinto chi giocava in casa, 2 successi per parte.