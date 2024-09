CAGLIARI 2 EMPOLI 0

MARCATORI: 22′ Achour (C), 86′ Grandu

CAGLIARI: 1 Iliev, 4 Balde, 5 Soldati(72′ Franke), 6 Pintus, 7 Marcolini, 9 Achour(72′ Trepy), 13 Cogoni, 16 Grandu, 17 Sulev(72′ Malfitano), 19 Bolzan(60′ Vinciguerra), 31 Langella(12′ Arba)

A disposizione: 33 Auseklis, 2 Arba, 8 Malfitano, 14 Liteta, 21 Tronci, 22 Vinciguerra, 27 Franke, 29 Longoni, 73 Nunn, 77 Marini, 94 Trepy

ALL. Fabio Pisacane

EMPOLI: 29 Fuscaldo, 2 Moray(78′ Rugani), 3 Majdandzic(60′ Orlandi), 4 Bacci, 7 El Biache, 9 Akpa-chukwu(45′ Monaco), 10 Cesari(60′ Bacciardi), 15 Falcusan, 18 Lauricella, 23 Huqi, 77 Popov(78′ Campaniello)

A disposizione: 52 Versari, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 11 Monaco, 21 Trdan, 34 Bembnista, 89 Campaniello, 91 Rugani, 96 Orlandi, 97 Olivieri, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Simone Gavini

Assistenti: Romagnoli, Nechita

Ammoniti: 45′ Sulev (C), 49 ‘ Cogoni (C), 75′ Falcusan (E), 82’ Campaniello (E), 90’+1 Trepy (C)

Espulsi:

C’è poco da salvare della brutta prestazione offerta quest’oggi nella trasferta di Cagliari. Un primo tempo da “luce spenta” per gli azzurri che realizzano il primo e unico tiro in porta della loro partita al 39′ con Bacci su punizione, non facendosi poi più vedere dalle parti di Iliev. Per tutta la gara è sembrato che agli azzurri mancassero energie e un po’ di decisione nell’entrare a contrasto e nel tenere il pallone, mentre dall’altro lato il Cagliari ha controllato la partita, pur senza creare numerosi pericoli a Fuscaldo. Nel primo tempo si è notato anche che a livello di schieramento tattico mancava qualcosa. La distanza tra attacco e centrocampo era troppo ampia per salire con la manovra e quindi si è tentato la strada dei lanci lunghi ma in isolamento Popov e Akpa non sono riusciti a fare granché. In fase di impostazione sia Bacci che Huqi erano sempre raddoppiati ed i nostri esterni non sono mai riusciti ad arrivare sul fondo per crossare. La situazione è leggermente migliorata dopo il triplo cambio operato da mister Birindelli ma a quel punto i sardi erano in pieno controllo della partita e sono stati bravi a gestirla, giocando anche con il cronometro. Una partita quindi non lucida e un po’ “scarica” da parte dei nostri ragazzi che però non deve compromettere quanto visto di buono in queste prime 6 giornate, nonostante i risultati altalenanti. Adesso testa alla prossima partita che si disputerà venerdì alle 16:30 in casa contro il Torino.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia il match al Crai Sport Center

3′: Fase di possesso per il Cagliari con l’Empoli che rimane in attesa

5′: Passaggio rischioso indietro a Fuscaldo che riesce ad anticipare l’attaccante e spazzare via il pallone

8′: Prima sgasata della partita per El Biache che prova a superare in velocità due difensori ma il suo cross viene murato

11′: Empoli che fa molta fatica ad uscire dalla propria metà campo palla al piede

12′: Gioco fermo per l’infortunio di Langella costretto al cambio, dentro Arba al suo posto

14′: Prima occasione per l’Empoli con un buon cross dalla destra di Lauricella, palla che arriva a Popov che fa velo per la conclusione di Akpa impallata però dalla difesa

16′: Primo tiro in porta della partita su un gran recupero palla di Huqi che serve Cesari tra le linee, tiro parato facilmente dal portiere

21′: Fase lenta del match con le due squadre che si studiano senza tentare l’affondo

22′: GOL DEL CAGLIARI CON ACHOUR. Il centrocampista dei sardi viene servito da Bolzan che ha approfittato di un brutto controllo di un giocatore dell’Empoli ed ha recuperato palla.

30′: Empoli schiacciato nella propria metà campo

32′: Impalpabile la squadra azzurra in questa prima mezz’ora di gioco

36′: Conclusione pericolosa di Sulev che calcia al volo dopo che era stato trovato con un lancio a scavalcare la difesa da un compagno

38′: Prova ora l’Empoli ad affacciarsi in avanti con qualche iniziativa personale

39′: Su punizione va direttamente in porta Bacci ma trova il portiere ben posizionato

43′: Destro da lontanissimo da El Biache che termina alto sopra la traversa

45′: Buon cambio di passo sulla destra da parte di Huqi che costringe Sulev al fallo e viene ammonito dall’arbitro

45′: Concesso 1 minuto di recupero

45’+2: Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli dentro Monaco fuori Akpa

45′: Inizia il secondo tempo

47′: Pericoloso il Cagliari su punizione con il pallone che dopo un rimpallo arriva ad Achour che da pochi passi spara alto

49′: follia di Majdandzic che perde palla sulla propria tre quarti con Bolzan che può arrivare facilmente davanti al portiere ma non inquadra la porta

52′: Un Empoli che oggi sembra veramente spento

54′: Gioco fermo per l’infortunio di Bacci

59′: Tenta la rovesciata da dentro l’area di rigore Cogoni sugli sviluppi di un calcio piazzato

60′: Nel Cagliari fuori Bolzan dentro Vinciguerra

60′: Nell’Empoli fuori Majdandzic dentro Orlandi e fuori Cesari dentro Bacciardi

65′: Con gli ultimi cambi l’Empoli è passato ad un difesa a 4 spostando Lauricella a sinistra nel suo ruolo naturale

68′: Ci provano gli azzurri a recuperare il pallone con un pressing portato alto ma sembrano sempre arrivare fuori tempo

72′: Empoli un po’ più propositivo in questi ultimi 10 minuti

72′: Nel Cagliari fuori Sulev dentro Malfitano e fuori Soldati dentro Franke, fuori anche Achour dentro Trepy

78′: Buona accelerazione di el Biache sulla fascia destra e si guadagna un calcio d’angolo

79′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Campaniello e fuori anche Moray dentro Rugani

83′: Buona chiusura di testa in calcio d’angolo da parte di Falcusan che sventa un’azione pericolosa

86′: GOL DEL CAGLIARI CON GRANDU. Dopo una grande chiusura di Bacciardi su Malfitano che avrebbe ricevuto palla smarcato nell’area piccola la palla arriva tra i piedi di Grandu che a porta libera non sbaglia

90′: Concessi 5 minuti di recupero

95′: Finisce così la partita.