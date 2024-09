E M P O L I 0 F I O R E N T I N A 0

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo (57′ Solbakken).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Fazzini, Cacace, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè, Maleh.

Allenatore: Roberto D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi (70′ Adli), Colpani (70′ Ikone). Gudmunsson (70′ Beltran), Kouamè; Kean.

A Disp: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Mandragora, Moreno, Richardson, Quarta, Kayode, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Imperiale/Fontemurato. VAR: Di Paolo/Pezzuto

LIVE MATCH

72′ – Botta di Kean dal limite, palla che sorvola la traversa.

68′ – Azione insistita della Fiorentina con Kean che viene chiuso in angolo da Grassi.

65′ – Monumentale Viti che ancora una volta annulla Colpani in azione offensiva.

60′ – Anjorin prende palla ai 40metri e parte con due giocatori incollati, potrebbe passarla ma preferisce il tiro che è da dimenticare.

57′ – Primo cambio azzurro: Solbakken per Colombo.

57′ – Botta di Gosens al volo, dal limite, palla di poco fuori.

56′ – Tiro cross di Dodo dalla destra, palla sopra la traversa.

55′ – Gudmunsson avanza centralmente, poi apre per Kouamè che prova a rimetterla in mezzo, ci arriva Ismajli che libera.

52′ – Anjorin per Gyasi che calcia a botta sicura, c’è Gonsens che però chiude un angolo. Niente dalla bandierina.

49′ – Pezzella va dentro e calcia, De Gea con i pugni, la sfera torna a Colombo che però non controlla.

47′ – Henderson per Esposito che entra in area, punta Ranieri e va al tiro:di non molto fuori.

46′ – Attacca l’Empoli a sinistra con Pezzella, palla messa un mezzo ma non riusciamo a concretizzare.

2° Tempo

45′ – Finisce un primo tempo molto combattuto in mezzo al campo ma privo di gradi emozioni. Nessun tiro in porta per parte.

43′ – Calcia Gudmunsson e va sulla barriera, il pallone torna a lui, lo chiude Gyasi.

42′ – Fallo di Gyasi su Kouamè e punizione viola sulla lunetta d’area.

36′ – Colombo parte centralmente, fa tutto da solo, si defila a sinistra e va al tiro che perà è da dimenticare.

35′ – Ottima chiusura di Cataldi che cosi non va al tiro.

31′ – Esposito sradica il pallone dai piedi di Bove, poi apre a sinistra ma non c’è nessuno.

30′ – Cross di Dodo da destra, testa di Colpani con palla che esce alla destra di Vasquez.

26′ – Ci prova Pezzella dal limite ma la mette in curva ospiti.

25′ – Dodo entra nella nostra area con un paio di dribbling, poi prova ad accentare, Grassi chiude in angolo.

23′ – Pezzella crossa da sinitra, De Gea la fa sua senza problemi.

21′ – Kouamè spinge a sinistra, la mette in mezzo, deviazione di Gogli, ci arriva Vasquez.

18′ – Kean salta Ismajli e cerca il diagonale dal limite: palla fuori.

17′ – Tiro cross di Cataldi, a cercare Gudmunsson, esce Vasquez e blocca.

14′ – Henderson dal limite è murato da Ranieri. Azione innescata da una grande giocata di Pezzella.

11′ – Bove approfitta di un errore clamoroso di Vasquez, va al tiro a tu per tu e la mette clamorosamente fuori. C’era però un fallo di Bove su Anjorn nel recupero del pallone.

10′ – Ottimo Viti che affronta ancora Colpani e trascina sul fondo lui ed il pallone

9′ – Kouamè cerca Kean da destra, Gogli anticipa il 20 in maglia rossa.

7′ – Ottimo recupero di Viti su Colpani.

4′ – Adesso è Pezzella che chiude Dodo in angolo. Corner calciato, la toglie Ismajli di testa.

3′ – Angolo battuto all’indietro, palla ad Ismajli che ci prova dal limite con palla di non molto fuori.

2′ – Pezzella prende il primo angolo del match, deviazione di Dodo.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

1° Tempo