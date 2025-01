MEGLIO FUORI CHE IN CASA PER INTER ED EMPOLI; GLI OPPOSTI PER SOLUZIONI-GOL – Di fronte la cooperativa del gol nella A 2024/25, 15 marcatori diversi per i nerazzurri e quella che ne manda meno a segno (5 l’Empoli, pari al Lecce) e due delle compagini che fanno meglio fuori casa che fra le mura amiche: per i milanesi 21 punti a San Siro e 23 esterni, per i toscani 7 al “Castellani” e 13 fuori casa, peculiarità anche di Monza, Genoa, Torino, Juventus, Bologna.

LE CARATTERISTICHE DELL’INTER 2024/25 – Inter con – finora – 12 reti segnate in campionato nei 15’ prima della pausa (31’ – 45’ inclusi recuperi), 11 anche firmate subito dopo ossia nei primi 15’ della ripresa (46’ – 60’), di fatto 23 su 48 totali, quasi il 50% esatto del bottino globale, squadra che calcia finora più rigori (6, come la Fiorentina), nessun espulso subito (come Genoa, Napoli ed Atalanta).

LA FLESSIONE AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 9 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 3 pareggi e 5 sconfitte, ma porta sempre aperta con 16 reti incassate.

MAI DIRE “ROSSO” PER L’EMPOLI 2024/25 – Empoli compagine della serie A 2024/25 che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza.

200 IN A PER MATTIA DE SCIGLIO – Gara 200 in serie A per Mattia De Sciglio, il cui debutto risale al 10 aprile 2012, ChievoVerona-Milan 0-1. Milan, Juventus, Empoli le maglie da lui finora indossate in massima divisione italiana.

ESORDIO AL MEAZZA PER L’ARBITRO FELICIANI – Ermanno Feliciani di Teramo l’arbitro di Inter-Empoli. Feliciani ha diretto gare 25 in Serie A, 7 in questa stagione. Sono cinque i precedenti con gli azzurri, con 1 successo, all’esordio, 2 pareggi e 2 sconfitte: la vittoria dell’ottobre del 2022 1-0 in casa col Sassuolo, la sconfitta del marzo del 2023 a Monza per 2-1, il pareggio che valse la salvezza a maggio sempre del 2023 con la Sampdoria 1-1, il pari casalingo dello scorso marzo 0-0 contro il Genoa e la sconfitta del dicembre del 2024 per 3-2 sul campo dell’Atalanta. Un solo precedente con l’Inter, il pareggio sul campo del Genoa ad agosto del 2024 per 2-2.

CINQUE GLI EX DELLA GARA CON L’INTER – Un solo ex Inter negli azzurri, ben quattro ex Empoli oggi nella fila dei nerazzurri; questi gli ex della sfida odierna tra Empoli e Inter. Partendo dall’unico ex nerazzurro, Sebastiano Esposito cresce nel vivaio nerazzurro per poi esordire in prima squadra nel marzo del 2019, a 16 anni, in Europa League contro l’Eintracht Francoforte; per Esposito, ancora di proprietà dell’Inter, 15 presenze e 1 rete con i nerazzurri. Venendo agli ex Empoli, Kristjan Asllani è cresciuto nel settore giovanile azzurro, arrivando fino all’esordio in prima squadra, dove ha giocato 23 gare nella stagione 2021/22 con un gol (proprio al Meazza con l’Inter); Federico Dimarco ha invece vestito la maglia azzurra, nella stagione 2016/17, collezionando 12 presenze mentre Davide Frattesi ha giocato ad Empoli nella stagione 2019/20, in Serie B, giocando 41 gare con 5 gol. Infine Piotr Zielinski, arrivato dall’Udinese nell’estate del 2014 e che rimase due stagioni a Empoli, con 66 presenze e cinque reti totali.

UN SOLO RISULTATO POSITIVO PER D’AVERSA CONTRO INZAGHI E PORTA SEMPRE APERTA PER LE SUE SQUADRE – Roberto D’Aversa sconfitto da Simone Inzaghi 10 volte su 11, con unico risultato positivo del coach azzurro nel 2-2 con la Sampdoria a Marassi nella A 2021/22. Squadre di Inzaghi sempre a segno, totale di 25 marcature.

INZAGHI IN NETTO VANTAGGIO SULL’EMPOLI – Simone Inzaghi affronta per la quattordicesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: mister nerazzurro in netto vantaggio con 12 vittorie e la sola sconfitta nella serie A 2022/23.

BILANCIO IN “ROSSO” PER D’AVERSA CONTRO L’INTER – Nei 9 precedenti da allenatore contro l’Inter, Roberto D’Aversa in svantaggio: 1 sola sua vittoria, 2 pareggi e 6 successi nerazzurri.