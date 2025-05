Domenica sera al “Castellani” non sarà solo l’epilogo della stagione dell’Empoli, ma anche — forse — l’ultima apparizione di Roberto D’Aversa sulla panchina azzurra. Un punto interrogativo aleggia sul futuro del tecnico abruzzese, protagonista di un’annata tanto sofferta quanto, per certi versi, eroica. Arrivato la scorsa estate con un contratto 1+1 — che prevede un rinnovo automatico in caso di salvezza — D’Aversa si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti. Se l’Empoli dovesse riuscire a mantenere la categoria, il suo rinnovo contrattuale scatterebbe automaticamente. Ma, come spesso accade nel calcio, i contratti dicono una cosa, le volontà un’altra.

È stata una stagione in salita per l’Empoli, e per D’Aversa in particolare. Una squadra costruita con risorse limitate, un mercato che non ha fornito i rinforzi sperati, e una rosa che ha spesso arrancato sotto il peso di infortuni e poca esperienza. In questo contesto, il lavoro del tecnico va analizzato con attenzione. D’Aversa ha dimostrato coerenza, resilienza e un certo coraggio tattico. Ha incassato critiche, talvolta feroci, senza mai arretrare. Ha cercato di dare un’identità alla squadra e, al netto delle difficoltà, ha portato l’Empoli a giocarsi la permanenza in Serie A fino all’ultima giornata. Non un dettaglio da poco.

Come detto, se l’Empoli domenica sera sarà ancora una squadra di Serie A, il rinnovo contrattuale scatterà in automatico. Ma questo non garantisce affatto una conferma del tecnico. Le incognite sono tante: la società dovrà rinnovare profondamente l’organico, mantenere la categoria per il quinto anno consecutivo è sempre più complicato, e la pressione sarà ancora più alta. D’Aversa potrebbe decidere che il suo ciclo a Empoli è finito. Ma, allo stesso tempo, potrebbe trovare stimolante l’idea di mettersi nuovamente in gioco, consapevole di aver già affrontato e superato ostacoli importanti. Dal canto suo crediamo che la società voglia essere orientata a una prosecuzione, qualora ci sia salvezza: fiducia e stima per il tecnico non mancano. Ma sarà un dialogo aperto, franco, da affrontare subito dopo l’ultima battaglia.

Lo scenario peggiore, ovviamente, è quello che tutti noi preferiamo non considerare. Una retrocessione — diretta o dopo eventuale spareggio — cambierebbe radicalmente le carte in tavola. In quel caso, la separazione tra D’Aversa e l’Empoli sarebbe quasi certa. Con dignità, ma senza margini di ripensamento da ambo le parti.