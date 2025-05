Sebastiano Esposito e Jacopo Fazzini sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata per il raduno di preparazione all’Europeo in programma da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Ed entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno Nunziata sarà chiamato a ufficializzare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo.

IL GIRONE DEGLI AZZURRINI. Saranno Spagna, Slovacchia e Romania le avversarie dell’Italia nel Gruppo A. Gli Azzurrini, che giocheranno tutte e tre le gare del girone a Trnava – città situata a 50 km a nord-est della capitale Bratislava – faranno il loro esordio nell’Europeo mercoledì 11 giugno con la Romania, sabato 14 affronteranno i padroni di casa della Slovacchia e martedì 17 giugno se la vedranno con i pari età della Spagna. Le tre partite dell’Italia sono in programma alle ore 21 e saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

DATE E FORMULA DEL TORNEO. La fase finale del Campionato Europeo si disputerà dall’11 al 28 giugno in 8 città della Slovacchia. Le 16 finaliste sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre: al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale (21 e 22 giugno) e da lì si procederà con gare ad eliminazione diretta sino alla finale (28 giugno), con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti.

Empoli Fc