Prosegue la preparazione della squadra allenata da Baroni in vista dello spareggio salvezza di sabato con l’Empoli. Proprio contro gli azzurri sono previsti i rientri del difensore Pawel Dawidowicz e del trequartista Riccardo Saponara, assenti nell’ultima gara con l’Inter per infortunio. Non ci sarà Lazovic, squalificato per due giornate dal giudice sportivo.

Ovviamente poi vedremo se il mercato priverà altri elementi della rosa veronese dopo le partenze di Hien e Terracciano. Secondo le ultime notizie il centrocampista Hongla sarebbe a un passo dal trasferimento al Granada mentre proseguono le sirene di mercato intorno a Ngonge e Doig nel mirino di diverse squadre italiane e estere.