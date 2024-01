Un incontro, più che un vero e proprio tavolo, per capire dove potrebbe giocare la Fiorentina nel prossimo campionato con la concomitanza dei lavori per il nuovo Franchi che stanno per partire. Lo ha convocato per domani,11 gennaio, la prefetta Francesca Ferrandino invitando il presidente dei viola, Rocco Commisso, il sindaco Dario Nardella, il governatore della Toscana Eugenio Giani, la Lega calcio, la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e il patron della squadra Fabrizio Corsi.

Luca Lotti, consulente esterno dell’Empoli, ha parlato di questo incontro nella serata di ieri a Toscana Tv.

“Leggendo i giornali mi pare di capire che la partita sia tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, più che con il Governo. Ascolteremo quello che il prefetto vorrà dire, e poi c’è da contare un altro attore che è il Comune di Empoli che è il proprietario dell’immobile. Mi sembra che oggi si stia rincorrendo un problema che andava risolto prima. La riunione è stata convocata per cercare una soluzione e per scoprire le realtà sul tavolo. Quindi credo che sia più che opportuno sia per l’Empoli che per l’amministrazione comunale essere presenti e fare la nostra parte. Però serve raccontare anche di come e perché si sia arrivati a queste scelte, perché siamo decisamente in ritardo”.

Anche il presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti ha parlato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio sull’argomento.

“Giovedì ci sarà questo incontro in Prefettura. Sono ottimista e spero che si trovi una soluzione transitoria verso il Castellani di Empoli. Poi mi auguro che Nardella poi si metta a tavolino con la proprietà e trovi un’intesa per tenere la Fiorentina a giocare al Franchi, perché andare a giocare fuori ha sicuramente un impatto. Credo che Nardella abbia fatto un bel lavoro e che lo possa finire tutelando tutti”.