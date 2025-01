Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri che hanno pareggiato questa sera al Castellani per 1-1 contro il Bologna. A cura della redazione di Pianetaempoli.it

VASQUEZ: 5 Primo tempo disastroso dove l’incertezza e l’approssimazione regnano sovrane fino ad arrivare il gol preso sul suo palo sotto le gambe. Nella ripresa si mostra invece affidabile compiendo anche un paio di buoni interventi.

GOGLICHIDZE: 6.5 Controlla molto bene Ndoye limitandolo per tutta la gara. Da segnalare nel primo tempo un’intervento fondamentale davanti alla nostra porta.

ISMAJLI: 7 Altra partita di spessore. Se Dallinga prima e Castro dopo non combinano niente il merito è totalmente suo.

VITI: 6.5 Gara intelligente coprendo sempre molto bene nella sua zona di competenza. Anche a lui il merito di non far fare bella figura agli avanti rossoblù.

GYASI: 6 Gara generosa soprattutto in fase di copertura lo si vede un pò meno in quella di impostazione. Chiude la partita da seconda punta.

GRASSI: 6 Alterna buone giocate a troppa irruenza rischiando qualcosa in più del giallo. Bravo a buttarsi negli spazi meno nello smistare palloni.

ANJORIN: 6 Importante averlo rivisto in campo in anticipo rispetto ai tempi previsti. Entra bene in partita e fa il suo dovere.

HENDERSON: 6 Rincorre per tutta la gara gli avversari di riferimento cercando di spezzare le trame di gioco felsinee. In questo qualche fallo di troppo ed uno di questi arriva il giallo.

MALEH: 6 Prova ad alzare il ritmo trovando anche qualche buona giocata.

PEZZELLA: 6 Porta a casa l’assist vincente sul gol di Colombo per il resto partita più complicata del solito

CACACE: SV

FAZZINI: 6.5 Finalmente si torna a rivedere la sua qualità. Partita di spessore condita da diverse buone giocate ma anche tanto sacrificio al servizio della squadra.

ESPOSITO: 6 Purtroppo continua a non arrivare il gol al Castellani, l’ex Samp però gioca una partita importante dove si muove molto in tutte le fasi del gioco.

COLOMBO: 7 Segna un gol da attaccante di razza, oltre a questo fa diventare matti Beukema e Lucumì. La partita che da lui ci aspettavamo.

DE SCIGLIO: SV

MISTER D’AVERSA: 6.5 Il periodo di emergenza continua imperterrito ma anche oggi la squadra porta a casa una prestazione importante. Oltre a questo arriva anche un punto assolutamente non scontato, contro un avversario che se oggi non ha fatto la partita immaginata è per merito dei nostri. Primo tempo davvero importante che meritava di terminare con il vantaggio, penalizzati soltanto dall’errore di Vasquez.