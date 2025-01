Queste le parole dell’attaccante azzurro, Lorenzo Colombo, nel dopo gara con il Bologna. Vi anticipiamo il tutto in formato testo, da domani alle 12:00 (come da disposizioni della Lega di serie A) verrà rilasciato il video della conferenza stampa. Per noi in sala stampa Alessio Cocchi & Simone Galli

Quanto è contento per il gol e se ce lo può raccontare.

“Sono molto contento ma dispiaciuto per il risultato. Ci servivano i punti, ma intanto riprendiamo il nostro cammino. Mi mancava un gol sporco e questo è stato così”

Contenti della prestazione?

“La prestazione non manca mai, ultimamente ci va anche male su alcune occasioni. Forse dobbiamo essere più attenti, ma riprendiamo il cammino con fiducia.

D’Aversa ha elogiato la fase difensiva che fate anche voi attaccanti, quanto fa realmente la differenza?

“Nel calcio moderno è una richiesta che tutti gli allenatori fanno. Noi di più, ci dobbiamo salvare, magari abbiamo qualità e dobbiamo dare qualche cosa in più sotto l’aspetto caratteriale. La nostra dedizione deriva da questo, credo sia la forza di questo Empoli.

Si aspettava questa partita da parte del Bologna?

“Il Bologna è una squadra di valore, lo sta dimostrando, ma dobbiamo guardare a noi stessi. Rispetto al Lecce abbiamo messo qualcosa in più”