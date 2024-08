Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dalla gara di Coppa con il Catanzaro:

VASQUEZ: 5,5 Colpevole in occasione del gol del Catanzaro dove esce malissimo. Per il resto si fa trovare pronto in quelle rare occasioni in cui è impegnato.

MARIANUCCI: 6,5 Gioca con grande personalità e non soffre l’emozione del debutto. Non sbaglia praticamente mai i tempi e tiene bene la posizione.

VITI: 6,5 Parte con il freno a mano tirato ma cresce nel corso della partita facendo valere sempre la sua esperienza.

CACACE: 6,5 Splendida la palla che fornisce in profondità a Fazzini per il primo gol. Un pizzico in sofferenza in fase difensiva nel finale di primo tempo ma poi nel secondo non sbaglia niente.

GYASI: 6 Ogni presente in tutte le zone del campo. Si fa apprezzare nel coprire al meglio le due fasi. Solita imprecisione sotto porta.

STOJANOVIC: S.V.

GRASSI: 6,5 Tocca tanti palloni ed è sempre nel cuore del gioco. Svolge bene la copertura ed è bravo e preciso in fase di impostazione. Sarà lui il capitano della stagione.

HENDERSON: 6 Partita ordinata dove svolge il suo compito senza mai eccedere.

HAAS: S.V.

PEZZELLA: 7 Dimostra di essere uno dei più in forma della squadra. Sulla fascia sinistra fa praticamente quel che vuole creando quasi sempre superiorità. Offre molti palloni invitanti in mezzo all’area.

FAZZINI: 8 Gara monumentale. Ok, l’avversario non sarà stato quello migliore, ma per quanto visto oggi, Jacopo ha giocato sulle nuvole. Due gol belli dove dimostra anche freddezza sotto porta. Sempre nel vivo del gioco ed al servizo dei compagni.

ESPOSITO: 7 Da trequartista segna e fa segnare, prima manda in porta Colombo poi il delizioso tocco morbido con cui scavalca Pigliacelli.

EKONG: S.V.

COLOMBO: 6,5 Fatica un po’ nel primo tempo ma cresce tanto nella ripresa dove si toglie anche la soddisfazione del gol. Deve affinarsi ancora un po’ con i compagni ma è arrivato praticamente ieri.

CAPUTO: S.V.

MISTER D’AVERSA: 6,5 La squadra soffre un po’ troppo nel primo tempo, soprattutto da quando subisce il gol del momentaneo pareggio. Nella ripresa non c’è praticamente storia con gli azzurri ad avere due marcie di differenza. Ottima la scelta di Marianucci che lo ripaga con una bella prestazione. Il modulo sembra assolutamente quello più indicato per la rosa a disposizione. Nota positiva è sicuramente anche quella della condizione fisica. L’Empoli fa il suo dovere ed annichilisce il Catanzaro, ma queste partite (lo sappiamo) nel bene o nel male sono ancora calcio estivo… però vincere fa sempre bene