Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincenti per 1-0 dalla gara del Castellani di questa sera contro il Como:

VASQUEZ: 6 Bravo nella gestione soprattutto nel secondo tempo quando il Como prova a spingere.

DE SCIGLIO: 6.5 Buono l’impatto alla prima da titolare in campionato. Fa valere la sua esperienza e di fatto annulla Strefezza. Anche nel finale palesa grande lucidità.

ISMAJLI: 7 Altra prestazione maiuscola dell’albanese. Grande personalità preciso negli anticipi ed al limite della perfezione nelle chiusure.

VITI: 6.5 Inizia con qualche disattenzione ma finisce in crescendo come dimostra il salvataggio nel finale. Per il resto gara solida e pulita.

GYASI: 7 Nel grigiore del primo tempo è l’unico che si salva facendo vedere cose interessanti. Partita di grande sostanza nelle due fasi.

MALEH: 7 Oggi si è rivisto il giocatore ammirato lo scorso anno, avrebbe meritato di segnare viste le non poche conclusioni portate verso Reina. Qualità al servizio della squadra.

HAAS:6.5 Lo svizzero si fa trovare pronto nel momento della chiamata e porta a casa una prestazione molto positiva. Bravo soprattutto in fase di interdizione.

ANJORIN: SV

HENDERSON: 6.5 Prezioso nel fare filtro. Lo si vede poco a livello di proposizione ma se il Como in mezzo al campo fatica è anche grazie alla sua prestazione.

MARIANUCCI: SV

PEZZELLA: 6.5 Altra partita di grande partecipazione sulla fascia sinistra. Lo si vede meno al cross ma la sostanza non manca soprattutto quando deve difendere.

CACACE: SV

SOLBAKKEN: 5.5 Gara viziata da tanti errori di imprecisioni, il norvegese continua a non convincere.

COLOMBO: 6.5 Ingresso di sostanza che aumenta i giri della squadra. Bella la sua conclusione che avrebbe meritato maggior fortuna.

PELLEGRI: 6.5 Fondamentale il diagonale che al secondo della ripresa decide la partita. La rete siglata scuote il giocatore che nella ripresa offre una prestazione decisamente superiore rispetto a quella vista nel primo tempo.

EKONG: SV

MISTER D’AVERSA: 7 Vittoria importante per l’economia del campionato che dimostra e certifica il buon stato di salute della squadra. Il tecnico azzurro si trova a gestire una sorta di emergenza ma la squadra sotto il profilo prestazionale porta a casa il medesimo risultato. Buona la gestione dei cambi e sicuramente prezioso il cambio mentale che il tecnico apporta durante l’intervallo.