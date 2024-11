E M P O L I 1 C O M O 0

47′ Pellegri

Al Castellani l’Empoli supera 1-0 il Como. Decide un gol di Pellegri ad inizio del secondo tempo. Primo gol e prima vittoria per gli azzurri dentro le mura amiche, una vittoria davvero importante visto che si trattava di scontro diretto. Una vittoria che certifica il buono stato della squadra che, anche in occasione delle sconfitte, aveva sempre offerto delle buone prestazioni. Era una partita da prendere con le molle quella di stasera, anche per le non poche defezioni a cui D’Aversa si è dovuto piegare. Primo tempo davvero anonimo da ambo le parti, con tanti errori e nessuna emozione. La partita si stappa subito nella ripresa grazie alla botta in diagonale che non lascia scampo a Reina. L’Empoli fa decisamente meglio dei lariani in tutta la seconda frazione di gara, andando vicini al raddoppio in almeno un paio di situazioni: bello un tiro di Colombo che esce di poco. Soltanto nel recupero il Como prova a spingere maggiormente, con gli azzurri a dover arretrare per difendere il fortino. Questa squadra però è davvero forte e non ci sono sbavature, andando a chiudere ogni varco agli avversari. Ottima partita da parte di Maleh che oggi è tornato ai livelli che ci ha fatto vedere nella scorsa stagione, ma è piaciuta anche la determinazione di De Sciglio che ha annullato Strefezza. Indubbiamente importante vedere anche Pellegri segnare, visto che servono i gol degli attaccanti. Tre ottimi punti per la classifica, che ancora una volta ci fa capire come al momento si abbia poco a che fare con la lotta salvezza.

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (84′ Marianucci), Haas (75′ Haas) Maleh, Pezzella (84′ Cacace); Solbakken (63′ Colombo) Pellegri (75′ Ekong).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

COMO (4-2-3-1) : Reina; Goldaniga, Dossena, Barba (62′ Nico Paz), Moreno; Kempf, Engelhardt; Fadera (77′ Verdi) Da Cunha (86′ Cerri), Strefezza (62′ Cutrone); Belotti (77′ Gabrielloni).

A Disp: Audero, Sala, Iovine, Al-Tameemi, Oziolio, Andrealli, Mazzaglia,

Allenatore: Francesc Fabregas

ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi. Assistenti: Bresmes/Palermo. VAR: Gariglio/Paterna.

Ammoniti: 90′ Cacace (E),

LIVE MATCH

94′- E’ Finita! gli azzurri finalmente festeggiano al “Castellani” superando il Como per 1-0, la prima rete tra le mura amiche della stagione è stata messa a segno da Pellegri. Nella ripresa l’Empoli è stato decisamente convincente creando numerose occasioni per raddoppiare difendendosi con ordine e determinazione di fronte al forcing finale dei lariani.

93′- Moreno la scodella in mezzo all’area respinge Ismajli, ci prova Nico Paz ma il sinistro dell’argentino finisce abbondantemente a lato.

92′- Ismajli allontana la minaccia, azzurri in apnea in questi ultimi minuti della gara.

90′- Cacace spende un giallo per fermare lo sgusciante Nico Paz.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Nico Paz va via sulla sinistra, sul suo cross è provvidenziale la chiusura di Viti.

88′- Maleh ci prova ancora con il sinistro a lato alla sinistra di Reina.

87′- Si crea una mischia in area azzurra, la fa sua Vasquez.

86′- Nel Como Cerri per Da Cunha

84′- Ultimi cambi per D’Aversa: Cacace e Marianucci per Pezzella ed Henderson.

83′- Fischiato un nuovo fallo in attacco al Como.

82′- Maleh non controlla la sfera, riparte l’azione degli uomini di Fabregas.

80′- Guadagna un corner il Como da sinistra. Adesso i lariani stanno producendo il massimo sforzo per centrare il pareggio.

78′- Ekong! servito in verticale si presenta davanti a Reina, si allarga troppo trascinandosi la palla sul fondo.

77′- Pezzella chiude su Nico Paz guadagnando una rimessa laterale.

75′- Doppio cambio per gli azzurri: Anjorin ed Ekong per Haas ed Pellegri

75′- Ci prova ancora Colombo da fuori anche stavolta non inquadra la porta.

73′- Punizione assegnata all’Empoli dal proprio settore destro.

72′- Gyasi si guadagna una preziosa rimessa laterale.

70′- COLOMBO! servito da Pellegri arma il destro con palla che esce di poco alla destra di Reina.

69′- Haas non preciso nel servire in verticale Pellegri, palla intercettata. Riparte il Como.

68′- Pescato in posizione di fuorigioco Colombo.

67′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina sinistro di Maleh all’altezza del vertice sinistro dell’area deviato in angolo da Reina.

66′- Punizione per l’Empoli all’altezza del vertice destro dell’area. Batte nel cuore dell’area Henderson prolunga in angolo Da Cunha.

64′- Maleh recupera palla e si procura un prezioso calcio di punizione nei pressi dell’area azzurra.

63′- Prima sostituzione anche per D’Aversa: Colombo per Solbakken.

62′- Doppio cambio per il Como: Nico Paz e Cutrone per Barba e Strefezza

60′- Pellegri non riesce a dialogare con Solbakken, poi ci prova De Sciglio con il destro bloccato da Reina.

59′- Punizione in favore del Como affidato a Strefezza con palla scodellata in area. Cerca lo stacco aereo Belotti sul fondo.

57′- Cross profondo di Goldaniga sul quale Gyasi interviene concedendo corner al Como. Sugli sviluppi del corner Vasquez non esce, si crea una mischia conclusa da un fallo in attacco fischiato all’attacco lariano.

56′- Costretto ad usare i piedi Vasquez su retropassaggio di Ismajli.

54′- Traversone da sinistra di Maleh sul quale non arriva Solbakken, Gyasi anticipa ma Barba ma il suo destro viene respinto in uscita da Reina.

53′- Fischiato un fallo ai danni di Fadera nella metà campo del Como.

51′- Maleh si destreggia all’altezza dell’out sinistro trascinandosi la palla oltre la linea laterale.

49′- E’ tornato ad esultare il castellani dopo 497 minuti di digiuno. Intanto Fadera pescato in area il suo sinistro viene neutralizzato da Vasquez ma il Gambiano era in fuorigioco

47′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Pellegri la sblocca con un destro potente da posizione angolata che non lascia scampo a Reina

46′- L’Empoli muove il primo pallone della ripresa. Nessun cambio è stato effettuato nell’intervallo.

2° Tempo

46′- Arriva il duplice fischio di Di Bello, finisce 0-0 tra Empoli e Como al termine di un primo tempo davvero povero di emozioni e contenuti tecnici.

46′- E’ rimasto a terra Belotti, si è creato un capannello mentre D’Aversa e Fabregas hanno avuto qualcosa da dirsi.

45′- Concesso un minuto di recupero.

44′- Ultime battute di un primo tempo tutt’altro che memorabile.

42′- Rimessa laterale per gli azzurri dal proprio settore di destra.

40′- Lancio di Haas troppo profondo per Solbakken la controlla Reina.

38′- Va via sul filo del fuorigioco Strefezza, il suo cross respinto in angolo da De Sciglio.

36′- Gyasi per Solbakken che invece di tirare cerca un passaggio al centro dell’area. Sul capovolgimento di fronte Fadera se ne va sulla destra, il suo cross attraversa l’area azzurra, Viti allunga in angolo.

35′- Rimessa laterale in favore degli azzurri.

33′- Gara decisamente scialba priva di emozioni quella tra Empoli e Como. Si gioca su ritmi piuttosto bassi, molti gli errori da una parte e dall’altra.

31′- Il tedesco rimane a terra, in campo lo staff medico lariano.

30′- Punito l’intervento di Henderson su Enghelhardt.

29′- Punizione per l’Empoli guadagnata dagli uomini di D’Aversa all’altezza del settore destro.

27′- Sfonda Gyasi a destra entra in area il suo cross basso intercettato in scivolata da Dossena.

26′- Traversone di Moreno da sinistra ma il cross dello spagnolo si perde direttamente sul fondo.

24′- Errore evidente di Solbakken che fa ripartire l’azione del Como.

22′- Filtrante di Fadera in mezzo all’area, chiude la difesa azzurra.

20′- Guadagna una rimessa laterale la truppa di D’Aversa dal proprio settore di sinistra.

18′- Dopo una prima parte nella quale il Como ha tenuto alta la linea, con il passare dei minuti l’Empoli ha preso coraggio.

16′- Si procura un calcio di punizione L’Empoli. Palla scodellata in mezzo all’area, fallo in attacco di Pellegri.

14′- Quando ci si avvicina al quarto d’ora ancora nessuna emozione.

12′- Ritmi piuttosto bassi in queste prime battute del confronto.

10′ si propone sulla destra Solbakken ma il norvegese non si intende con Maleh, si chiude la difesa ospite.

8′- Recupera palla Maleh, filtrante per Solbakken che si produce in una finta incomprensibile.

6′- Faticano gli azzurri a costruire gioco di fronte alla pressione organizzata dei lariani.

4′- Belotti! il destro dell’ex attaccante di Torino e Roma da posizione defilata non inquadra la porta di Vasquez.

3′- Aggressivo fin dalle prime battute il Como portando la pressione molto alta.

1′- Il Como in completo bianco gioca il primo pallone del confronto. Subito pericolosi i lariani, Strefezza in area da destra il suo cross viene intercettato da Viti.

0′ – Si va con il 3-5-2 come detto ieri ma, a sorpresa, davanti si parte con Pellegri e non Colombo. Scelto Haas dal primo minuto con Anjorin in panchina.

1° Tempo