IL TABÙ CASALINGO AZZURRO – Empoli una delle 4 compagini della serie A 2024/25 che ancora non ha mai vinto in casa (come Genoa, Monza e Bologna) e che addirittura non ha mai segnato in 5 partite giocate davanti al proprio pubblico.

IL PLURISOSTITUITO COLOMBO – Lorenzo Colombo giocatore plurisostituito della serie A 2024/25 con 9 uscite anzitempo, come Oristanio (Venezia).

NOVEMBRE AL “TOP” PER D’AVERSA – Novembre mese storicamente “top” per le squadre di D’Aversa che viaggiano alla media di 1,42 punti-partita, il suo massimo nell’anno, con bilancio formato da 9 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 26 gare disputate.

I GOL CON SUBENTRANTI AGLI OPPOSTI AL CARLO CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA – Saranno di fronte la squadra della A 2024/25 che subisce più reti dai subentranti avversari a gara in corso (6, il Como) ed una delle 4 che va a segno finora solo con titolari, mai con subentranti (Empoli, pari a Venezia, Verona e Lecce).

LA FRAGILE DIFESA LARIANA – Il Como subisce gol da 12 partite ufficiali consecutive, totale di 23 gol al passivo; ultimo “clean sheet” nello 0-0 di B a Modena del 5 maggio scorso.

IL TURN-OVER DI FABREGAS – Como una delle 3 squadre della A 2024/25 che fa sempre i 5 cambi per partita, 50 su 50 in 10 turni, come Hellas Verona e Venezia.

QUATTRO GLI EX AZZURRI OGGI NEL COMO – Federico Barba, Alberto Cerri, Patrick Cutrone e Simone Verdi, questi gli ex azzurri oggi nel Como. Partendo dal primo, Barba arrivò in azzurro nell’estate del 2013 e rimase per 4 stagioni, con 57 presenze totali e 2 gol; Cerri ha giocato ad Empoli da gennaio a giugno scorso, con 1 rete in 12 presenze. Sono state 31 le presenze totali, con 3 gol, per Patrick Cutrone ad Empoli nella stagione 2021/22 mentre per Verdi 70 presenze e 9 gol dal 2013 al 2015.

ARBITRA DI BELLO, BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO CON GLI AZZURRI – Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Empoli-Como. Il fischietto pugliese ha diretto 17 volte gli azzurri, con un bilancio di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli–Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22 ed infine il pareggio per 0-0 contro la Juventus dello scorso settembre. Quattro i precedenti col Como, con due successi lariani, un pareggio e una sconfitta.

LA PRIMA VOLTA TRA D’AVERSA E FABREGAS – Roberto D’Aversa e Cesc Fabregas al primo incrocio ufficiale, da allenatori.

MISTER D’AVERSA VITTORIOSO SEMPRE PER 1-0 CONTRO IL COMO – Nei 2 precedenti da allenatore contro il Como, Roberto D’Aversa sempre vittorioso per 1-0 in casa.

INCROCIO INEDITO TRA FABREGAS E L’EMPOLI – Cesc Fabregas alla prima – da tecnico – contro l’Empoli.