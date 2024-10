A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Empoli e Inter, terminato con il risultato di 0-3.

VASQUEZ: 6.5 Prodigioso il suo intervento su Frattesi nel primo tempo, non può nulla sulle due reti realizzate dall’ex di turno. Non precisissimo il suo passaggio per Henderson sul terzo gol nerazzurro.

GOGLICHIDZE: 4.5 Troppo irruento, il suo intervento in ritardo su Thuram gli costa l’espulsione e così l’Empoli deve giocare in dieci uomini per due terzi di gara.

ISMAJILI: 6 Si dimostra il più continuo del pacchetto arretrato, con il fisico e l’anticipo tenta di limitare Thuram, che comunque è il cliente più scomodo trovato fin qui.

VITI: 6 Qualche sbavatura difensiva, nel primo tempo rischia molto sul gol annullato a Darmian. Nel complesso gara sufficiente.

GYASI: 6.5 Finisce stremato una partita che lo vede duellare con grande profitto contro Dimarco. Bravo anche quando D’Aversa lo arretra sulla linea dei quattro difensori.

SAMBIA: SV

ANJORIN: 6 Fin quando l’Empoli rimane in parità numerica è uno dei più lucidi, cerca di rintuzzare difensivamente e di smistare palloni invitanti per le ripartenze azzurre. Alla lunga, però, paga la stanchezza accumulata in queste ultime gare.

HENDERSON: 5.5 Non riesce a entrare molto in partita e sul gol di Lautaro Martinez arriva in ritardo sul passaggio di Vasquez.

MALEH: 6.5 Partita di grande dispendio energetico e di grande carattere, cerca di raddoppiare su tutti i centrocampisti dell’Inter anche quando la squadra rimane in dieci.

PEZZELLA: 6 Si mette a disposizione nel momento di maggiore difficoltà.

CACACE: 5.5 Meglio quando viene sganciato da compiti di copertura, difensivamente va in difficoltà in qualche occasione, primo gol compreso.

FAZZINI: 6.5 Qualche lampo in una serata di per sé difficile. Come tutta la squadra fornisce una prova generosa.

SOLBAKKEN: 5.5 A volte sembra non saper prendere la decisione giusta, dopo un inizio tutto sommato incoraggiante. Viene sacrificato per riequilibrare la difesa dopo un finale di primo tempo in cui deve sacrificarsi molto in fase di copertura.

DE SCIGLIO: 6 Si piazza sulla fascia destra dando il suo contributo alla causa.

COLOMBO: 6 Si dà molto da fare, sobbarcandosi anche un lavoro di ripiegamento. Questo gli toglie lucidità e presenza in avanti, ma la sua prova è di grande sacrificio.

PELLEGRI: 5.5 Riceve pochi palloni, prova allora a correre molto ma finisce per farlo a vuoto.

MISTER D’AVERSA: 6 Anche sulla sua pagella ci sono molte attenuanti da considerare. Purtroppo l’espulsione di Goglichidze pesa come un macigno nell’economia della partita. La squadra gioca discretamente per una ventina di minuti, l’inferiorità numerica aumenta il divario fra la nostra forza e quella dei nerazzurri. Fa qualche cambio per provare a mettere in ghiaccio la partita e prova a preservare qualche giocatore che ha tirato la carretta più degli altri.