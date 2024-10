E M P O L I 0 I N T E R 3

50′ Frattesi, 66′ Frattesi, 79′ Lautaro Martinez

Al Castellani l’Inter vince 3-0 grazie ad un doppietta di Frattesi ed al gol di Lautaro. Tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo. Un punteggio sicuramente infausto per gli azzurri che si sono trovati a giocare in dieci uomini della mezz’ora del primo tempo per l’espulsione di Goglichidze (fallo su Thuram). L’Empoli è bravo ad arginare il gioco dell’Inter nella prima mezz’ora, dove i campioni d’Italia non fanno praticamente niente. Ancora bravi a tenere il risultato sul punteggio di partenza per tutto il resto della prima frazione di gioco. La ripresa è un monologo interista, con Frattesi che trova la carambola giusta dopo cinque minuti. Da li in avanti restano solo le briciole ai nostri che provano a difendersi a denti stretti; questo però non basta perché arrivano altri due gol che rendono anche troppo rotonda la sconfitta. C’è davvero poco da dire su questa partita con l’espulsione che diventa davvero troppo penalizzante per l’Empoli. Apprezzabile come la squadra è stata in campo e come ha cercato di rimanere sempre dentro la partita. Una gara che si può perdere e per la quale, soprattutto al netto degli episodi, non ci sono da fare drammi. Sarà lunedi prossimo che ai ragazzi di D’Aversa si andrà a chiedere qualcosa in più.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (76′ Sambia), Maleh (57′ Pezzella) Anjorin (57′ Henderson) Cacace; Fazzini, Solbakken (46′ De Sciglio); Colombo (64′ Pellegri).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Grassi, Belardinelli, Ekong, Pellegri, Tosto, Haas, Marianucci, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, De Vrji (81′ Palacios), Bastoni (64′ Dumfries); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (64′ Zielinski),Dimarco (64′ Pavard); Thuram (74′ Taremi) Lautaro.

A Disp: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

ARBITRO: Sig. Marchetti di Roma. Assistenti: Scatragli/Moro. VAR: Serra/La Penna.

Ammoniti: 38′ Cacace (E), 61′ Bastoni (I),

Espulso: 31′ Goglichidze (E).

LIVE MATCH

93′- Arriva il triplo fischio di Marchetti, l’Inter si impone per 3-0 al Castellani capitalizzando al meglio la superiorità numerica originata dall’espulsione di Goglichidze. Nella ripresa la doppietta di Frattesi ha indirizzato la gara verso l’undici di Inzaghi, per gli azzurri la gara in dieci era troppo difficile, tuttavia la squadra di D’Aversa è uscita a testa alta dal confronto con i nerazzurri.

92′- Ci si avvicina stancamente al triplo fischio di Marchetti.

90′- Saranno tre i minuti di recupero

87′- Non si accontenta la squadra di Inzaghi continua ad attaccare.

86′- Pavard la scodella in area, Ismajli la prolunga in angolo.

85′- Ultimi minuti di accademia ormai la gara non ha più nulla da raccontare.

83′- Spunto di Pellegri sulla destra ma l’attaccante si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

81′- Ultimo cambio anche per Simone Inzaghi: Palacios per De Vrij.

79′- Lautaro Martinez cala il tris con un diagonale da sinistra.

77′- Dumfries punta Pezzella premia l’inserimento di Barella: il suo destro a giro si perde sopra la traversa.

76′- D’Aversa concede minutaggio a Sambia inserito al posto di Gyasi.

75′- Sugli sviluppi della rimessa laterale, Gyasi in area non riesce a mantenere l’equilibrio e l’azione sfuma.

74′- Quarto cambio operato da Inzaghi: Taremi per Thuram.

72′- Cross di Pezzella allontanato in fallo laterale da Bisseck.

68′- Inter in completa gestione della gara in vantaggio di due reti con un uomo in più.

66′- Raddoppia l’Inter ancora con Frattesi messo in movimento da Lautaro, il sinistro non lascia scampo a Vasquez

64′- Nell’Empoli Pellegri per Colombo

64′- Triplo cambio per Inzaghi: Zielinski, Dumfries e Pavard per Mkhitaryan, Bastoni e Di Marco

62′- Sugli sviluppi della punizione per gli azzurri, Fazzini premia l’inserimento di Pezzella pescato in fuorigioco.

61′- Bella giocata di Fazzini che obbliga al cartellino giallo Bastoni

59′- Punizione per l’Inter affidata a Di Marco allontana la difesa azzurra.

57′- Doppio cambio per gli azzurri: Henderson e Pezzella per Anjorin e Maleh.

56′- Darmian la scodella in area a cercare il colpo di testa di Thuram sul fondo.

54′- Adesso la squadra di Inzaghi può gestire la partita, una salita dall’alto coefficiente di difficoltà per gli azzurri.

52′- Primo angolo della ripresa per l’Inter. Dalla bandierina Di Marco a trovare il tocco di testa di Bastoni, c’è un fallo in attacco. Punizione per gli azzurri.

50′- Si porta in vantaggio l’Inter, sponda all’altezza della linea di fondo di Bastoni per Frattesi: il suo sinistro va a baciare il palo prima di depositarsi alle spalle di Vasquez.

48′- Il destro del numero 10 azzurro si infrange sulla barriera nerazzurra, ci provano Colombo e Maleh. Marchetti vede un fallo in attacco degli azzurri.

47′- Fazzini si procura una punizione da posizione molto interessante per l’Empoli. Il fallo è stato commesso dall’ex Frattesi.

47′- Scontro fra Colombo e De Vrij, palla scodellata da Marchetti agli azzurri.

46′- L’Inter muove il primo pallone della ripresa, D’Aversa ha operato il primo cambio nell’intervallo: De Sciglio per Solbakken.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo sullo 0-0, azzurri in dieci dal 31′ per l’espulsione di Goglichidze. Finora la squadra di D’Aversa ha resistito ma farlo per altri 45 minuti è un’impresa che appare molto complicata.

47′- Barella al limite allarga per Darmian che la rimette al centro, allontana la difesa azzurra.

46′- Si procura un calcio di punizione l’Empoli all’altezza dell’out destro.

45′- Sono stati assegnati tre minuti di recupero.

45′- Guadagna il terzo corner l’Inter al termine di una lunga manovra al limite. Cross di Di Marco a trovare sul primo palo Lautaro, il colpo di testa dell’argentino non trova Thuram.

43′- Cross di Bastoni da sinistra bloccato agevolmente da Vasquez.

42′- D’Aversa telecomanda tutti i movimenti degli azzurri in fase di non possesso.

40′- Mkhitaryan si destreggia al vertice destro dell’area ma lascia partire un lancio che si perde direttamente sul fondo.

39′- Di Marco da sinistra, allontana Vasquez poi perfeziona il disimpegno Colombo.

38′- Stavolta arriva il primo cartellino giallo della gara, ne fa le spese Cacace.

36′- Barella a cercare la sponda di Lautaro per Frattesi chiude Ismajli.

34′- Incursione centrale di Maleh, non riesce la combinazione al limite dell’area con Colombo.

33′- Tornando all’episodio dell’espulsione di Goglicidze, il difensore georgiano è stato punito per l’intervento con la gamba alta. Nessuno ha protestato, la decisione di Marinelli è stata giusta.

32′- Vasquez! il portiere azzurro risponde presente sul susseguente sinistro di Di Marco.

31′- Il cartellino per Goglichidze diventa rosso, azzurri in dieci.

30′- Marchetti va al monitor per rivedere l’episodio.

29′- Nuovo check con il var per il possibile cartellino rosso al difensore georgiano dell’Empoli.

28′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Goglichidze per fallo su Thuram.

27′- C’è uno scontro tra Fazzini e Bastoni lungo l’out destro.

25′- Sventagliata di Barella per Di Marco, il suo cross viene addomesticato da Vasquez.

23′- Solbakken mette un interessante cross da destra allontana la difesa meneghina.

22′- Rimessa laterale per L’Inter, Anjorin conquista un calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Barella.

20′- La rete viene effettivamente annullata proprio per fallo di Mano di Darmian. Si incarica della punizione Vasquez.

19′- Il Var a lavoro per valutare un tocco di mano di Darmian.

18′- Si porta in vantaggio l’Inter, Lautaro pesca Darmian che vince il contrasto con Viti e batte Vasquez in uscita.

17′- Fazzini ruba palla nella metà campo nerazzurra ma il suo passaggio è impreciso

15′- Manovra avvolgente dell’Inter, per due volte Thuram si è visto ribattere il tiro dal muro azzurro.

14′- Bella copertura di Gyasi, Colombo subisce fallo da Di Marco all’altezza dell’out destro.

12′- VASQUEZ! punizione di Di Marco scodellata in area, si avventa Bastoni quasi in contemporanea con Ismajli. Vasquez toglie la palla dalla porta con ottimo riflesso concedendo solo corner ai nerazzurri.

10′- Sugli sviluppi del primo angolo per l’Empoli Fazzini scambia con Anjorin, il suo cross a cercare l’inserimento di Gyasi sul secondo palo ma l’esterno azzurro non ci arriva per un soffio.

9′- Cacace spinge a sinistra il suo cross basso per Fazzini chiuso da Bastoni in angolo.

8′- Appare già chiaro il canovaccio della partita, possesso palla dell’Inter con gli azzurri ad intasare i corridoi centrali operando un pressing.

6′- Solbakken! Colombo ruba palla a Bastoni, servizio in verticale per il norvegese: il suo destro da posizione defilata è telefonato per Sommer.

4′- Ismajli chiude su Thuram, l’ultimo tocco è dell’attaccante francese dell’Inter. Si riparte da Vasquez.

3′- Lautaro cambia gioco per Di Marco, non riesce la combinazione per l’accorrente Mkhitaryan.

2′- Bastoni a cercare la sponda di Thuram per l’inserimento di Di Marco, allontana Ismajli.

1′- Sono gli azzurri a gestire il primo pallone del match, Inter in completa divisa bianca.

0′ – Maleh per Grassi, Cacace per Pezzella, poi stessa identica formazione di Parma

1° Tempo