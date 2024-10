COPPA ITALIA PRIMAVERA, TRENTADUESIMI DI FINALE MERCOLEDì 30/10/2024 ORE 12:00, CENTRO SPORTIVO PETROIO

EMPOLI 3 COSENZA 1

MARCATORI: 31′ Trdan (E), 72′ Bonofiglio (C), 73′, 74′ Monaco (E)

EMPOLI: 43 Poggiolini, 3 Majdandzic(45′ Moraj), 6 Asmussen(58′ Bagordo), 9 Akpa (58′ Bacciardi), 10 Cesari(73′ Lauricella), 11 Monaco, 15 Falcusan, 21 Trdan(77′ Matteazzi), 34 Bembnista, 96 Orlandi, 97 Olivieri

A disposizione: 31 Viti, 2 Moraj, 8 Bacciardi, 17 Blazic, 18 Lauricella, 27 Matteazzi, 37 Antonini, 38 Bagordo, 39 Barulla, 91 Rugani, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

COSENZA: 1 Baldi, 2 Cioffredi(45′ Silvestri), 3 Lombardi, 4 Bonofiglio, 5 Touadi, 6 Barone, 7 Contiero, 8 Delicato(58′ Machi), 9 Colasurdo(58′ Cannioto), 10 Ragone(78′ De Luca), 11 Pagni(19′ Perricci)

A disposizione: 12 Cimminiello, 13 Lanzillotta, 14 Riga, 15 Machi, 16 De Luca, 17 Cannioto, 18 Silvestri, 19 Perricci

ALL. Nicola Belmonte

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo

Assistenti: Fabrizi, Granata

Ammoniti: 34′ Bonofiglio, 64′ Cesari

Espulsi:

-Partita che ha visto l’Empoli dominare per larghi tratti ma mancando sempre di concretezza in fase realizzativa. Sono stati più di 15 i tiri realizzati nel solo primo tempo, di cui molti di questi in porta ma quasi nessuno realmente pericoloso. Basti pensare che il primo gol è arrivato su calcio d’angolo dove la difesa avversaria ha lasciato completamente solo Trdan sul primo palo. Grande nota di merito per il portiere avversario Baldi che ha tenuto a galla i suoi in più occasioni. Buona la prestazione di squadra degli azzurri che con un po’ più di cattiveria avrebbero reso la partita più agevole da gestire. Invece al 72′ c’è un disattenzione ed il Cosenza pareggia su corner in uno dei loro pochi spunti offensivi del secondo tempo. La reazione è immediata e nel giro di 2 minuti Monaco confezione una doppietta, assistito da Orlandi, che porta l’Empoli in vantaggio di due lunghezze. Prestazione generale convincente, buona anche quella di Cesari adattato ad esterno destro a tutta fascia, tranne forse per l’esordio di Asmussen che in mezzo al campo è sembrato un po’ impacciato. Finalmente si sono rivisti anche sprazzi del vero Orlandi che in questo inizio di stagione era apparso sottotono. Nel prossimo turno di Coppa Italia l’Empoli affronterà la vincente della sfida di Giovedì tra Udinese e Albinoleffe. Adesso testa all’impegno molto complicato di Sabato alle ore 11:00 contro la Juventus in casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

1′: SUBITO OCCASIONE EMPOLI ! Azione ben costruita con Monaco che scarica per Cesari che col sinistro trova il palo ad opporsi

3′: Partita dai ritmi molto intensi fin da subito

4′: La difesa dell’Empoli lascia troppa libertà ai giocatori del Cosenza in area e serve una parata plastica di Poggiolini per respingere il tiro di Ragone

7′: Su punizione ci prova di testa Bembnista ma viene respinto dal muro avversario

11′: Buona triangolazione sulla fascia destra con Akpa che scarica a rimorchio per Monaco che col destro la alza troppo

14′: Sfonda Olivieri sulla destra e mette un cross lungo su cui Akpa non riesce ad addomesticare il pallone

17′: Gioco fermo per l’infortunio di un giocatore del Cosenza

19′: Costretto al cambio il Cosenza fuori Pagni dentro Perricci. Auguriamo una pronta guarigione al ragazzo.

22′: Ottimo scambio al limite tra Cesari e Orlandi con quest’ultimo che si presenta davanti al portiere ma non riesce a bucare Baldi

25′: Provvidenziale l’uscita di Baldi sull’imbucata per Akpa che si avviava verso la porta

26′: Doppia occasione per l’Empoli: prima con Olivieri e poi con Orlandi ma le loro conclusioni non sono abbastanza

30′: Doppio grande salvataggio di Baldi per tenere a galla i suoi. Da distanza ravvicinata arrivano alla conclusione prima Orlandi e poi Cesari ma su entrambi si fa trovare pronto

31′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLII! Su calcio d’angolo di Orlandi arriva l’anticipo di testa sul primo palo di Trdan che sorprende il portiere

32′: Subito reazione del Cosenza che ci prova da fuori area ma Poggiolini è attento e respinge in angolo.

36′: Cosenza molto scoperto ed Empoli che ne approfitta realizzando il 15esimo tiro della sua partita stavolta ci prova Monaco al volo su lancio di Orlandi

40′: Conclusione pericoloso di Colasurdo che impegna Poggiolini

42′: Empoli che in questo momento meriterebbe il doppio vantaggio ma risulta poco concreto davanti al portiere

45′: Concessi 2 minuti di recupero

47′: Sfiora il pareggio in extremis il Cosenza con traversone rasoterra su cui Colasurdo in allungo non riesce ad arrivare

SECONDO TEMPO

45′: Cambio per il Cosenza fuori il 2 dentro il 18. Nell’Empoli fuori Majdandzic dentro Moraj

45′: Inizia il secondo tempo

49′: Ci prova Orlandi da fuori ma non inquadra la porta

7′: Empoli sempre molto pericoloso quando si fa in avanti ma dietro cala troppo spesso di attenzione

11′: Combinano bene al limite i giocatori del Cosenza ma la conclusione finale è troppo alta. Empoli che sta sbagliando tanto in fase di costruzione

13′: Nell’EMpoli fuori Akpa dentro Bagordo, fuori anche Asmussen dentro Bacciardi. Nel Cosenza fuori 9 dentro 17 e fuori 8 dentro 15

15′: Ancora un doppio salvataggio di Baldi sul contropiede guidato da Cesari

20′: Contropiede non portato a termine con Bagordo che tiene un istante di troppo il pallone e si fa recuperare da Barone

22′: Ritmi più bassi con il Cosenza che inizia a venire fuori, azzurri troppo schiacciati nelle posizioni

24′: Ancora un’ottima chiusura di Barone su una palla filtrante destinata a Bagordo che aveva tutto il campo spalancato davanti a sé

27′: GOL DEL COSENZA! Mischia da calcio d’angolo e Bonofiglio è il più veloce ad arrivare sul pallone

28′: GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Reazione immediata degli azzurri che sfondano sulla destra con Olivieri che serve per Monaco che col destro trova l’angolino basso e porta di nuovo in vantaggio gli azzurri

29′: ANCORA GOL DELL’EMPOLI! Cosenza che perde un brutto pallone e Orlandi ne approfitta per involarsi a rete ma davanti al portiere serve Monaco per la doppietta personale

77′: Esce nell’Empoli Trdan e dentro Matteazzi

78′: Nel Cosenza esce Ragone dentro De Luca

79′: Buona reazione dell’Empoli ad un pareggio che è arrivato come un doccia fredda viste le numerose occasioni non sfruttate. Adesso il Cosenza si riversa tutto in avanti alla ricerca di un gol che riaprirebbe la partita

84′: Gioco fermo per un problema ad un giocatore del Cosenza

87′: Doppia conclusione al volo dell’Empoli, prima con Orlandi che viene murato dalla difesa e poi di Olivieri con una quasi-papera di Baldi che si fa scappare la palla ma la recupera prima che entri in rete

90′: Concessi 3 minuti di recupero

91′: Fermato il contropiede di Lauricella che tenta un dribbling di troppo in area

93′:Azione in area di Monaco che non si concretizza.

93′: Finisce così la partita