Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dallo stadio Olimpico di Roma nel match contro la Lazio:

VASQUEZ: 7,5 Incolpevole sui due gol. Bravissimo nell’andare con il piede a dire di no al rigore di Castellanos, bravissimo nel salvare dal terzo gol nel recupero di match. Vasquez si conferma portiere davvero bravo, a dispetto dei non pochi sospetti iniziali.

GOGLICHIDZE: 6 Non la miglior prova del georgiano che oggi, complice anche la bravura del riferimento opposto, fa più fatica. Sul pari laziale la posizione poteva essere migliore. Esce però con una prova coraggiosa.

ISMAJLI: 7 Perfetto in ogni singola lettura difensiva. Contiene Castellanos facendolo lavorare lontano dalla porta e concedendogli una sola conclusione dalla distanza. Un gigante.

VITI: 6,5 Cliente scomodo quell’Isaksen che spesso lo punta e prova a saltarlo. Viti è però bravo a vincere ogni duello, sbagliando anche pochi palloni in ripartenza.

GYASI: 6 Più in ombra rispetto al solito. Bravo nelle letture difensive, qualcosa in meno quando deve proporre.

ANJORIN: 6,5 Lavora bene tra le linee e spesso si libera al tiro. Palesa visione di gioco ed una discreta attitudine. Sembra anche già ben ingranato nei movimenti e sa lavorare con il fisico.

EKONG: 5,5 Non certo l’ingresso visto nell’ultima uscita. Prova a far qualcosa di interessante ma non si accende.

GRASSI: 5,5 La partita del capitano sarebbe ampiamente sufficiente se si cancellassero le due azioni dei gol laziali. Purtroppo in queste due ha ampie responsabilità, prima lasciando troppo spazio per il colpo di testa, e poi facendosi saltare troppo facilmente. Per il resto, come detto, solito lavoro intelligente ma oggi non basta.

FAZZINI: 6 Una partita senza assoluta infamia ma nemmeno con eccelsa lode. Si mette al servizio della squadra facendo vedere un paio di cose interessanti ma la luce, quella che conosciamo, non è mai totale.

HENDERSON: 6 Messo dentro per fare filtro e lo fa discretamente.

PEZZELLA: 6,5 Ancora una partita da applausi per lui. Porta a casa un bell’assist vincente in occasione del gol di Esposito. Fa costantemente su e giù sulla fascia mettendo in difficoltà la catena di destra della Lazio.

CACACE: 6 Non entra male in partita e si procura anche un’interessante azione offensiva. Dietro poteva fare qualcosina di più nell’azione del secondo gol biancoceleste.

ESPOSITO: 6,5 Suo il gol azzurro con un bello stacco areo. Non gli arrivano tanti altri palloni sfruttabili ma lui è sempre molto mobile ed è bravo anche nel sostegno difensivo.

DE SCIGLIO: S.V.

SOLBAKKEN: 5,5 Parte dai suoi piedi l’azione che porta al vantaggio azzurro. Li, in qualche modo, si esaurisce però anche il buono del norvegese in questa gara anche se non gli fa difetto la volontà.

COLOMBO: S.V.

MISTER D’AVERSA: 6 L’Empoli cade in casa della Lazio e si ferma l’incredibile strisci di imbattibilità. Un momento che doveva arriva. Prestazione ampiamente portata a casa dalla squadra che non avrebbe assolutamente rubato niente se fosse finita pari. Difensivamente, anche se per la prima volta prendiamo due gol nella stessa partita, ancora una una prova maiuscola. Non male nemmeno lo sviluppo del gioco, quando questo si rendeva possibile. C’è da essere un pizzico più concreti davanti ma, come detto, alla squadra oggi non si può dire niente. Con il senno di poi, da rivedere la scelta di Solbakken dall’inizio.