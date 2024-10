L A Z I O 0 E M P O L I 1

9′ Esposito

LAZIO (4-2-3-1) : Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A Disp: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Marusic, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Noslin, Tchaouna, Pedro.

Allenatore: Marco Baroni

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken.

A disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Henderson, Haas, Pellegri, Ekong, Colombo, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Ayroldi di Molfetta (BA). Assistenti: Mondin/Cortese. VAR: Ghersini/Di Paolo

LIVE MATCH

1° Tempo

25′ – Anjorin dal limite, con un pò di giro, la palla esce prendendo il palo di sostegno della porta. Ottima iniziativa.

22′ – Botta di Castellanos dai 25metri, Vasquez non la tiene ed è angolo Lazio. Calcia Zaccagni, esce male Vasquez, testa di Castellanos ma Vasquez recupera e para.

21′ – Zaccagni parte a sinistra, converge e tira: alto.

18′ – Numero di Castellanos nella nostra aera, Ismajli con prepotenza allontana. Arriva poi Rovella al tiro, mura Anjorin.

15′ – Tiro cross di Castellanos da sinistra, bravo Vasquez a deviare in calcio d’angolo.

13′ – Calcia Isaksen direttamente in porta, Vasquez devia in angolo. Calciato il corner, blocca il nostro portiere.

12′ – Punizione per la Lazio ai 25metri lungo la fascia destra del loro attacco. Fallo di Pezzella su Lazzari.

10′ – Lazio pericolosa con Dia che incrocia di piatto, cross di Lazzari, e la palla esce di non molto.

9′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOL ESPOSITO!!!! Cross di Pezzella da sinistra, leggera sporcatura di Romagnoli, Esposito sale bene e con la tempia la mette dentro.

7′ – Ancora un cross di Lazzari per Zaccagni, l’attaccante laziale prova la rovesciata ma per nostra fortuna non trova la porta.

6′ – Cross di Lazzari da destra, testa di Zaccagni, palla fuori alla sinistra di Vasquez non impensierito.

4′ – Spinge Pezzella a sinistra, l’ex Parma cerca un angolo ma la palla rimbalza addosso a lui ed è rimessa dal fondo.

3′ – Da evidenziare che in fase di possesso la squadra si mette però con il 2-1 davanti, ovvero Fazzini e Solbakken dietro Esposito.

2′ – Combinano Isaksen e Dia, la nostra difesa chiude in angolo. Calcia Zaccagni, libera Anjorin di testa.

0′ – Modulo che varia con un 3-5-2 anziché il 3-4-2-1. Scelto Solbakken per andare davanti con Esposito e Colombo in panchina. Fazzini torna titolare, Anjorin vince il ballottaggio con Henderson.