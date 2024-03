Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti di misura nella gara esterna con il Milan:

CAPRILE: 6,5 Incolpevole e sfortunato sul gol del Milan. Bravo nella gestione ordinaria, bravissimo con due parate nel secondo tempo che fanno restare gli azzurri in corsa.

ISMAJLI: 5 Soffre terribilmente il giocatore di riferimento ed ha responsabilità sul gol.

BERESZYNSKI: 5,5 Anche per lui non è facile stare su Okafor. A differenza del compagno che rileva, non commette errori da matita blu.

WALUKIEWICZ: 6 Una buona partita, tutto sommato. Sempre sicuro negli uno contro uno, bravo anche quando ha il pallone. Peccato perchè non fa bene il fuorigioco in occasione del gol del Milan.

LUPERTO: 6 Anche oggi puntuale nelle chiusure e nel gioco areo. Peccato per quella involontaria deviazione che inganna Caprile.

GYASI: 5,5 Più quinto di centrocampo che esterno d’attacco, rimane spesso basso per aiutare la difesa. Poi spostato davanti, non cambia troppo.

FAZZINI: 6 Non male la sua gara, dove svolge bene la fase di non possesso. Manca qualcosa negli appoggi ed in pericolosità, per questo – immaginiamo – il cambio.

KOVALENKO: 5 Altro passo falso dell’ucraino, lontano parente dell’eroe di Napoli. Impatto sulla gara da rivedere e poca intensità.

MALEH: 6 Gara difficile quella del marocchino. Anche lui svolge davvero bene la fase difensiva, andando a rincorrere e recuperare. Non è precisissimo quando tocca a lui impostare ma la gara è sufficiente.

PEZZELLA: 6 Tra i più intraprendenti dell’Empoli nel primo tempo, si propone in corsia e si libera più volte al cross. Finché c’è si fa sentire.

CACACE: 6 Se non fosse stato per Destro, avrebbe portato a casa un assist vincente. Poteva osare un po’ di più in fase di spinta ma il suo ingresso è vivace.

ZURKOWSKI: 5,5 Più ombre che luci per uno che aveva avuto un impatto fantascientifico. Fatica ad accendersi anche se qualche pallone buono lo smista.

CANCELLIERI: 5,5 Onestamente ci si aspettava qualcosa in più nei suoi venti minuti, ed il voto è più sulle aspettative che non su quanto fatto. Che comunque non è molto

CAMBIAGHI: 6 Buon primo tempo, qualcosa in meno nel secondo. L’unico, anche oggi, che quando ha palla ti fa alzare dalla sedia.

NIANG: 5 Nemmeno lui riesce ad alzare la qualità del reparto offensivo azzurro, vero tallone d’Achille della stagione. Gara impalpabile quella dell’ex rossonero.

DESTRO: 5,5 Entrerebbe anche con apprezzabile voglia e determinazione ma, si divora un gol clamoroso con una palla che tutti gli attaccanti del mondo, di tutte le categorie vorrebbero. E di mestiere farebbe l’attaccante!

MISTER NICOLA: 6 Di fronte il Milan, e non sono queste le partite in cui si può pretendere. La sensazione però è che a Milano, oggi, ci fosse solo un piano: tenere botta e, forse, molto forse, provare a ripartire. Purtroppo il muro, anche se solo una volta, è caduto. Meglio nel secondo tempo per atteggiamento, dove la squadra passa al 4-3-3 e trova un paio di situazioni che potrebbero portare pericolo. Per intensità e garra, forse non è proprio l’Empoli visto con Juve e Fiorentina, ma da San Siro esce a complessivamente a testa alta, e se Destro gestisce meglio quella palla….