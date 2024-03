M I L A N 1 E M P O L I 0

41′ Pulisic

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (62′ Kaluli), Hernandez; Bennacer, Reijnders (62′ Musah); Pulisic (62′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor (90′ Adli); Jovic (72′ Giroud).

A Disp: Sportiello, Mirante, Kjaer, Gabbia, Jimenez, Terracciano.

Allenatore: Stefano Pioli

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Ismajli (42′ Bereszynski), Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini (55′ Kovalenko), Maleh, Pezzella (55′ Cacace); Zurkowski (76′ Cancellieri), Cambiaghi; Niang (76′ Destro).

A Disp: Perisan, Berisha, Ebuehi, Bastoni, Shpendi, Caputo, Cerri.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Peretti/Pagliardini. VAR: Abisso/Di Paolo.

Ammoniti: 24′ Fazzini (E), 25′ Rejnders (M), 53′ Pezzella (E), 65′ Zurkowski (E), 80′ Cancellieri (E).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio, gli azzurri escono a testa alta da “San Siro” ma vengono battuti da un Milan non irresistibile. Seconda sconfitta consecutiva per l’Empoli, che ha fornito comunque una buona prestazione sia in fase di non possesso, ad eccezione del gol partita firmato da Pulisic. In avanti la squadra di Nicola non è riuscita a graffiare, ma ha mostrato lo spirito giusto. Gli azzurri con questo spirito possono giocarsi le proprie possibilità in ottica salvezza.

94′- Sinistro dal limite di Chukwueze deviato da Caprile in tuffo sulla propria destra.

93′- Cancellieri commette fallo su Theo Hernandez, se ne vanno gli ultimi secondi.

92′- Si riparte con una rimessa dal fondo per gli azzurri affidata a Caprile.

91′- Percussione a testa bassa di Theo Hernandez per Chukwueze, anticipato da Luperto in fallo laterale.

90′- Sulla punizione susseguente palla direttamente fra le braccia di Maignen in presa alta.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

90′- Ultima sostituzione per il Milan: Adli per Okafor.

89′- Cambiaghi obbliga al fallo Calabria, punizione per gli azzurri all’altezza dell’out sinistro.

88′- Kalulu anticipa Destro, sulla ripartenza rossonera niente di fatto. Tornano in possesso della sfera gli azzurri, Destro per Gyasi anticipato da Maignen.

87′- Destro!!! può colpire completamente solo ma finisce per appoggiare la sfera verso Maignen.

86′- Cacace si procura un nuovo tiro dalla bandierina, tutti dentro i saltatori.

85′- Cross da destra di Chukwueze respinto con i pugni da Caprile.

84′- Gli azzurri tutti protesi in avanti a testimonianza della crescita mentale della squadra.

83′- Maleh scaraventa un pallone nella metà campo rossonera, allontana Kalulu.

82′- Palo clamoroso di Destro, ma il numero 23 azzurro era in fuorigioco.

80′- Cancellieri spende un giallo per fermare Theo Hernandez.

79′- Bereszynski vince un rimpallo fortunoso su Thiaw, il suo cross nell’area piccola per Destro anticipato di un soffio da Kalulu.

78′- Chukwueze ingaggia il duello con Cacace, scarico per Musah: il suo sinistro finisce alto.

77′- Okafor sul secondo palo a trovare l’inserimento di Calabria, il suo colpo di testa finisce alto.

76′- Altra doppia sostituzione anche per Nicola: Cancellieri e Destro per Zurkowski e Niang.

75′- Dalla bandierina Bennacer con palla in area, svirgola mettendo sul fondo Walukiewicz: nuovo angolo per il Milan.

74′- Loftus Cheek va via a Zurkowski che rimane a terra, si porta al limite: arma il sinistro deviato in angolo da Caprile.

72′- Arriva anche il quarto cambio per il Milan: Giroud per Jovic

71′- Kalulu per Chukwueze fermato con efficacia da Cacace.

70′- Combinazione Loftus Cheek-Chukwueze, interrompe il dialogo Maleh.

68′- Tutto l’Empoli nella metà campo rossonera a cercare spazi. Prestazione convincente degli azzurri che dopo lo svantaggio non si sono fatti intimidire provando a giocarsi le proprie carte.

66′- Transizione di Okafor per Chukwueze, il sinistro del nigeriano respinto in angolo.

65′- Zurkowski spende un giallo per fermare uno dei nuovi entrati, ovvero Musah.

64′- Pressione alta degli azzurri nella metà campo rossonera.

62′- Triplo cambio per Pioli: Kalulu, Musah e Chukwueze per Tomori, Rejnders e Pulisic.

61′- Azione insistita del Milan al limite dell’area, tutto fermo per il fuorigioco fischiato a Bennacer.

59′- Ruba palla Loftus Cheek, poi Luperto ha la meglio su Jovic. Cross di Cambiaghi in mezzo all’area, svirgola Thiaw servendo inavvertitamente Theo Hernandez.

59′- Cambiaghi obbliga Calabria al secondo angolo, ci credono gli azzurri.

57′- Destro di Loftus-Cheek alto sopra la traversa.

56′- Bel taglio di Maleh per Cambiaghi, il suo sinistro deviato da Thiaw oltre la linea di fondo. Arriva il primo angolo per gli azzurri. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il sinistro di Zurkowski non inquadra la porta di Maignen

55′- Prime mosse per Nicola: Cacace e Kovalenko per Fazzini e Pezzella.

53′- Arriva il secondo cartellino giallo per l’Empoli, ne fa le spese Pezzella per fallo su Calabria.

52′- Lungo fraseggio su ritmi bassi del Milan, alza la pressione la squadra azzurra.

50′- Chiamato inevitabilmente a cambiare atteggiamento L’Empoli. Gli uomini di Davide Nicola provano a forzare stazionando nella metà campo rossonera.

48′- Calabria spara altro sopra la traversa a chiudere una combinazione Pulisic-Rejnders.

47′- Nessun cambio nell’intervallo, in queste prime battute della seconda frazione l’Empoli sembra essere passato a quattro dietro.

46′- Degli azzurri il primo pallone di questo tempo, Niang cerca la giocata ai danni di Tomoei trascinandosi però il pallone sul fondo.

2° Tempo

47′- Ultima occasione di questo primo tempo sarà del Milan. Nulla di fatto sugli sviluppi del settimo angolo per i rossoneri, duplice fischio di Sacchi. Si va all’intervallo con il Milan in vantaggio sull’Empoli, decide al momento la stoccata di Pulisic al tramonto del primo tempo. Prestazione solida degli uomini di Nicola, quasi perfetti in zona di non possesso ad esclusione proprio dell’episodio del gol costato ad Ismajli l’infortunio.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Si procura il sesto angolo il Milan con Theo Hernandez.

42′- Bereszynski prende il posto di Ismajli.

41′- Si porta in vantaggio il Milan, il Var giudica buona la posizione di Okafor – tenuto in gioco da Walukiewicz- abile a pescare l’inserimento di Pulisic. Nell’azione costata l’infortunio al difensore azzurro

41′- Intanto Ismajli deve alzare bandiera bianca.

40′- Gol annullato al Milan, Bennacer mette in movimento Okafor che scarica per Pulisic: il suo destro inganna Caprile. Check del Var in corso.

39′- Thiaw con le cattive ai danni di Cambiaghi all’altezza dell’out sinistro.

38′- Rejnders sfonda a sinistra va sul fondo, il suo cross non trova Jovic in area, allontana la difesa azzurra.

36′- Gioco fermo rimane a terra Niang, Pulisic mette il pallone in fallo laterale.

35′- Sicuro il portiere azzurro a far suo il lungo lancio di Bennacer. Poi rimane a terra, caricato da Theo Hernandez.

34′- Pulisic porta fuori zona Maleh, servizio per Loftus-Cheek che di prima cerca di premiare la corsa di Calabria anticipato da Caprile.

33′- Sventagliata di Cambiaghi per Niang anticipato da Tomori.

32′- Prova ad accendersi Okafor, il destro dal limite dello svizzero bloccato agevolmente da Caprile.

30′- Pescato in posizione di fuorigioco Zurkowski, si riparte da una punizione per il Milan.

29′- Partita piuttosto spezzettata, ne beneficia sicuramente la squadra di Nicola. L’Empoli da qualche minuto sta mettendo la testa avanti con maggiore convinzione.

27′- Cambiaghi premia la corsa di Pezzella sulla sinistra, rimessa laterale per gli azzurri.

25′- Primo cartellino giallo anche in casa rossonera, ne fa le spese Rejnders per un intervento su Cambiaghi.

24′- Arriva il primo ammonito, ne fa le spese Fazzini per fallo su Pulisic. Era diffidato, salterà la prossima partita di venerdì sera contro il Bologna.

23′- Niang esce dal traffico, allarga per Cambiaghi il suo cross proprio per il numero 10 azzurro.

22′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.

21′- Intanto si affaccia un timido sole su “San Siro”.

19′- Sfonda centralmente Loftus-Cheek entra in area e da posizione defilata la mette in mezzo, Ismajli anticipa Jovic in angolo.

18′- Superato il primo quarto d’ora, gara di sacrificio della squadra di Nicola che per adesso si difende con ordine.

16′- Ismajli concede il quarto angolo al Milan intercettando il cross di Pulisic da destra. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la fa sua Caprile in maniera piuttosto comoda.

14′- Loftus-Cheek servito internamente allarga per Pulisic, il suo cross allontanato da Niang. Sul capovolgimento di fronte Cambiaghi intercetta il passaggio in verticale di Tomori, allarga per Cacace: il suo cross a cercare proprio Niang, il suo colpo di testa controllato da Maignen.

13′- Luperto prova a mettere in moto Canbiaghi, ma il suggerimento del capitano azzurro è troppo lungo.

12′- Pulisic si accende sulla destra, il cross nel cuore dell’area piccola dove Okafor viene anticipato in angolo da Ismajli.

10′- Bennacer ferma fallosamente Zurkowski, punizione per l’Empoli.

9′- Spinta di Calabria ai danni di Cacace, punizione in favore dell’Empoli. Gli azzurri attraverso la densità in mediana cerca di limitare le giocate della squadra di Pioli.

7′- Jovic obbliga al fallo Walukiewicz, punizione in favore del Milan.

5′- Bennacer a pescare l’inserimento di Okafor, Caprile in qualche modo riesce ad anticipare lo svizzero, pressato anche da Ismajli.

4′- Caprile! C’è lavoro per il portiere azzurro pronto ad intervenire sul suo palo per disinnescare il destro di Pulisic.

3′- Sgasa Okafor sulla sinistra, va via ad Ismajli ed entra in area. Il suo cross sul secondo palo per Jovic anticipato in angolo da Luperto.

2′- Gioco fermo, rimane a terra Pulisic in seguito di un intervento in ritardo di Cacace.

1′- Il Milan muove il primo pallone del confronto, la squadra di Pioli con la tradizionale ed iconica divisa a strisce verticali rossonere. Empoli in completo azzurro.

0′ – Si torna, come raccontato da PE tutta settimana, al 3-4-2-1. Pezzella vince il ballottaggio con Cacace, e si sapeva, mentre a sorpresa non c’è Marin (ormai sapere gli infortunati dell’ultimo minuto è diventato impossibile, manco si fosse alla NASA) e dentro va Fazzini. Tornano Gyasi e Zurkowski dal primo minuto ed in avanti c’è la prima da titolare per l’ex Niang.

1° Tempo