Per la stagione di Serie B 2026-27 cambia una cosa importante rispetto agli anni precedenti: non ci saranno più quattro soste FIFA, ma tre finestre, con quella di settembre e ottobre accorpata in un unico stop di circa tre settimane. È una novità introdotta dalla FIFA e recepita anche dai campionati italiani. Per la Serie B 2026-2027 le soste saranno queste:
|Motivo della sosta
|Date
|Sosta Nazionali (finestra lunga FIFA)
|weekend del 27 settembre 2026
|Prosecuzione finestra FIFA
|weekend del 4 ottobre 2026
|Sosta Nazionali
|weekend del 15 novembre 2026
|Sosta natalizia
|weekend del 27 dicembre 2026
|Sosta Nazionali
|weekend del 28 marzo 2027
La novità assoluta è rappresentata proprio dalla prima pausa. In pratica il campionato si fermerà per due weekend consecutivi, tra il 27 settembre e il 4 ottobre, perché la FIFA ha unificato le tradizionali finestre di settembre e ottobre in un’unica sessione internazionale durante la quale le nazionali disputeranno fino a quattro gare.
ok
Ovvia allora a fine settembre riapre la pompa di benzina sull’aurelia….
ahahahahahahahahahha!
tanto di sto passo noi saremo sempre di sosta punteremo alle finali del castellani amatoriali…siamo senza soldi fateci sapere dove li avete spesi SVEGLIAMOCIIII TIFOSI