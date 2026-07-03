Per la stagione di Serie B 2026-27 cambia una cosa importante rispetto agli anni precedenti: non ci saranno più quattro soste FIFA, ma tre finestre, con quella di settembre e ottobre accorpata in un unico stop di circa tre settimane. È una novità introdotta dalla FIFA e recepita anche dai campionati italiani. Per la Serie B 2026-2027 le soste saranno queste:

Motivo della sosta Date Sosta Nazionali (finestra lunga FIFA) weekend del 27 settembre 2026 Prosecuzione finestra FIFA weekend del 4 ottobre 2026 Sosta Nazionali weekend del 15 novembre 2026 Sosta natalizia weekend del 27 dicembre 2026 Sosta Nazionali weekend del 28 marzo 2027

La novità assoluta è rappresentata proprio dalla prima pausa. In pratica il campionato si fermerà per due weekend consecutivi, tra il 27 settembre e il 4 ottobre, perché la FIFA ha unificato le tradizionali finestre di settembre e ottobre in un’unica sessione internazionale durante la quale le nazionali disputeranno fino a quattro gare.