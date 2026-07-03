La giornata di ieri non ha portato all’annuncio che qualcuno si attendeva, ma questo non cambia il quadro della situazione. Anzi. Come avevamo già raccontato, ieri sarebbe potuto essere il giorno della scelta e dei primi punti fermi, non necessariamente quello dell’ufficializzazione, e nelle ultime ore sono stati compiuti ulteriori passi avanti verso quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere la soluzione definitiva. Ad oggi, infatti, Guido Pagliuca resta il candidato nettamente più accreditato per guidare l’Empoli nella prossima stagione. E, rispetto a quanto poteva sembrare anche solo pochi giorni fa, la vera sorpresa sarebbe ormai rappresentata da un eventuale cambio di rotta verso un altro nome. Quella di Pagliuca, come raccontato già, è stata una candidatura emersa all’improvviso. Fino a poco tempo fa appariva difficile immaginare un suo ritorno, considerando come si era conclusa l’esperienza della passata stagione, interrotta dopo appena sette giornate. Con poi la “vecchia” direzione sportiva che ha seguito altre piste, con Pietro De Giorgio che per diversi giorni è stato il profilo maggiormente attenzionato. Poi, però, tutto è cambiato.

Da quanto raccolto, la convinzione maturata da chi oggi sta gestendo l’area tecnica è ben precisa. Il contratto già esistente fino al 30 giugno 2027 rappresenta sicuramente un elemento che semplifica l’aspetto burocratico dell’operazione, ma non è questo il motivo principale che sta spingendo verso il “ritorno” di Pagliuca. Il ragionamento va molto oltre. C’è infatti la convinzione di avere davanti un allenatore preparato, competente e con qualità che non possono essere cancellate da un’esperienza negativa. È vero, ad Empoli le cose non sono andate come tutti speravano e l’esonero è stato la naturale conseguenza di un avvio complicato. Pagato più di tutti proprio dal tecnico di Cecina. Ma è altrettanto vero che quella parentesi è stata influenzata anche da dinamiche gestionali che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, hanno inciso quanto e forse più dei risultati stessi. L’idea che emerge è quella di un tecnico che, dopo aver pagato i propri errori, possa averne fatto tesoro. Del resto, la crescita passa anche attraverso i momenti più difficili e all’interno del club c’è chi ritiene che Pagliuca possa ripresentarsi con un bagaglio di crescita e consapevolezza ancora più importante rispetto a dodici mesi fa.

Non va dimenticato, inoltre, che l’Empoli aveva puntato con decisione su di lui la scorsa estate. Quella fiducia non nasceva certo per caso e, oggi, chi sta conducendo questa trattativa crede nelle qualità dell’allenatore, al netto di quanto accaduto nella sua precedente avventura azzurra. Per questo motivo ci attendiamo che l’inizio della prossima settimana, con lunedì in particolare, possa essere il momento della definitiva fumata bianca. Naturalmente, nel calcio è sempre opportuno mantenere una minima dose di prudenza fino a quando non arriveranno firme e comunicati ufficiali, ma la direzione intrapresa sembra ormai ben definita. Evidenziamo che sul tavolo ci sono anche delle possibili alternative. Però Guido Pagliuca resta il nome davanti a tutti. E, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui l’allenatore chiamato a guidare l’Empoli nella stagione che verrà.