La giornata di ieri non ha portato all’annuncio che qualcuno si attendeva, ma questo non cambia il quadro della situazione. Anzi. Come avevamo già raccontato, ieri sarebbe potuto essere il giorno della scelta e dei primi punti fermi, non necessariamente quello dell’ufficializzazione, e nelle ultime ore sono stati compiuti ulteriori passi avanti verso quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere la soluzione definitiva. Ad oggi, infatti, Guido Pagliuca resta il candidato nettamente più accreditato per guidare l’Empoli nella prossima stagione. E, rispetto a quanto poteva sembrare anche solo pochi giorni fa, la vera sorpresa sarebbe ormai rappresentata da un eventuale cambio di rotta verso un altro nome. Quella di Pagliuca, come raccontato già, è stata una candidatura emersa all’improvviso. Fino a poco tempo fa appariva difficile immaginare un suo ritorno, considerando come si era conclusa l’esperienza della passata stagione, interrotta dopo appena sette giornate. Con poi la “vecchia” direzione sportiva che ha seguito altre piste, con Pietro De Giorgio che per diversi giorni è stato il profilo maggiormente attenzionato. Poi, però, tutto è cambiato.
Da quanto raccolto, la convinzione maturata da chi oggi sta gestendo l’area tecnica è ben precisa. Il contratto già esistente fino al 30 giugno 2027 rappresenta sicuramente un elemento che semplifica l’aspetto burocratico dell’operazione, ma non è questo il motivo principale che sta spingendo verso il “ritorno” di Pagliuca. Il ragionamento va molto oltre. C’è infatti la convinzione di avere davanti un allenatore preparato, competente e con qualità che non possono essere cancellate da un’esperienza negativa. È vero, ad Empoli le cose non sono andate come tutti speravano e l’esonero è stato la naturale conseguenza di un avvio complicato. Pagato più di tutti proprio dal tecnico di Cecina. Ma è altrettanto vero che quella parentesi è stata influenzata anche da dinamiche gestionali che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, hanno inciso quanto e forse più dei risultati stessi. L’idea che emerge è quella di un tecnico che, dopo aver pagato i propri errori, possa averne fatto tesoro. Del resto, la crescita passa anche attraverso i momenti più difficili e all’interno del club c’è chi ritiene che Pagliuca possa ripresentarsi con un bagaglio di crescita e consapevolezza ancora più importante rispetto a dodici mesi fa.
Non va dimenticato, inoltre, che l’Empoli aveva puntato con decisione su di lui la scorsa estate. Quella fiducia non nasceva certo per caso e, oggi, chi sta conducendo questa trattativa crede nelle qualità dell’allenatore, al netto di quanto accaduto nella sua precedente avventura azzurra. Per questo motivo ci attendiamo che l’inizio della prossima settimana, con lunedì in particolare, possa essere il momento della definitiva fumata bianca. Naturalmente, nel calcio è sempre opportuno mantenere una minima dose di prudenza fino a quando non arriveranno firme e comunicati ufficiali, ma la direzione intrapresa sembra ormai ben definita. Evidenziamo che sul tavolo ci sono anche delle possibili alternative. Però Guido Pagliuca resta il nome davanti a tutti. E, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui l’allenatore chiamato a guidare l’Empoli nella stagione che verrà.
“C’è infatti la convinzione di avere davanti un allenatore preparato, competente e con qualità che non possono essere cancellate da un’esperienza negativa”. AHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Dai ragazzi non vi ci mettete anche voi per favore.
Credo che si riferiscano alla società. Io la leggo cosi, che da parte della società che la convinzione bla bla bla
Azz siamo proprio senza soldi allora
Ma come? Pagliuca? Siamo stati mesi a ridere criticare denigrare Pagliuca e ora si torna su di lui?
Abbiamo ripreso Dionisi… possiamo riprendere Pagliuca!
Guarda che io la penso come te
dei tre dell anno passato è stato il meglio..poi che siamo ridicoli a riprenderlo è un altro discorso..
Ennesima dimostrazione che abbiamo la faccia come il cuxo!!!! Nessuna dignità!!! Si punterà su un allenatore non gradito alla piazza e a molti dei giocatori in rosa, che non avrà entusiasmo e che con molta probabilità salterà alla prima difficoltà….. bene, benissimo, bravi!!!! che stile!!!👏👏👏👏👏👏👏 mezz’ora di applausi!!!!
tu confondi la “piazza” con i commentatori di questo forum
Se confondi la “piazza” con quei 50 disagiati sociali che stanno in Maratona Inferiore…. ok, il resto è contrario a uno che bestemmia con il rosario in mano…. ma che figure….
le persone possono cambiare… è la vita che lo dimostra
Non avere il coraggio di scrivere che è solo ed esclusivamente una decisione economica che non ha niente di sportivo è imbarazzante e triste.
Ma ribellatevi ogni tanto anche voi della stampa.
Lo sapete benissimo anche voi perché è stato ripreso.
Io di fronte a certi commenti rimango basito. Ma di cosa si dovrebbero ribelllare? Ma se vengono fornite determinate informazioni loro devono riportare ciò che viene detto. Poi se a te o ad altri non sta bene è un problema vostro. Io sono contrario al ritorno di Pagliuca ma non capisco l’accanimento verso chi scrive… invidia, frustrazione da vita repressa o forse vi ha pigiato la mamma (la moglie non l’avete ma chi vi piglia)
Certo fanno benissimo a riportare quello che arriva da monteboro ma al tempo stesso niente vieta di fare un analisi dove dicono chiaramente che non credono a quello che gli viene riportato. Non penso sia vietato.
L altra sera in radio discorsi assurdi che la metà bastavano
Ma ci sono le tue di analisi, che ce ne facciamo di quelle di chi parla direttamente con la società?!
Meno male che c’è il coraggioso Andre.
🤣🤣🤣🤣
Va bene tutto, ma non ci prendete in giro. Non esiste un euro da investire nella squadra. Questo è ciò che emerge da questa decisione.
Poi il vento del calcio a volte spinge la barca verso lidi prosperi dolcemente soleggiati e inaspettatamente belli agli occhi.
Ma al momento si parla di una barca che naviga a vista, imbarca acqua e non ha timone. E soprattutto ha finito i viveri.
che abbia fatto tesoro degli errori e soprattutto abbia fatto sedute di autocontrollo del suo carattere ….c’è lo auspichiamo tutti…che sia preparato e competente…bhoo!!!..speriamo che abbia avuto modo di studiare e ravvedersi anche tecnicamente ..perchè personalmente non ci trovo niente …di buono nemmeno una rimessa laterale….nel suo gioco…poi chest’è! …accontentiamoci di cosa passa il convento….una cosa è certa…nonostante quasi un anno ad attendere chiamate tutt’ora è al palo evidentemente non godo poi di tanta stima in giro, ..quindi lui deve rivalutarsi e l’Empoli deve salvarsi…comuni intenti sperando di arrivare entrambi all’obbiettivo
Ovvio che sicuramente il contratto in essere è un qualcosa che fa propendere per questa decisione di cui ho alcuni, anzi molti dubbi. Se l’Empoli in questo momento è in difficoltà economica, meglio affidarsi a qualcuno che hai già sotto contratto e che nel passato aveva dimostrato di essere un discreto allenatore. Se andrà di nuovo male, lo esonereranno di nuovo e…. prenderanno Caserta (🤣)
La sua squadra era molto sbilanciata e disorganizzata, non che con Caserta e Dionisi fossero andate meglio le cose.
Se sarà lui in bocca al lupo perchè dovra ricucire con la società, con la piazza e forse con qualche giocatore che rimarrà. Io mi aspetto comunque una sorpresa.
piu’ che fumata una “pippata” direi
…ed io spero proprio negli improvvisi colpi di scena, che comunque non andrebbero a cambiare il mio giudizio negativo sul modo di operare dell’Empoli.
L’anno scorso venne fatta una scelta contro la maggior parte della piazza di riprendere l’Amiatino ed ora altra scelta molto contro la piazza.
Non parlo solo di dignità, ma anche di opportunità e di sfiducia per un allenatore che non mi rappresenta.
Premesso che è la società che decide è quindi noi tifosi possiamo essere d’accordo o meno però più di questo non possiamo fare…però una cosa deve essere chiara: non “pisc*ateci in testa cercando di farci credere che piove”…possiamo anche essere di campagna ma non siamo nati sotto un cavolo!
vengo io per molto meno ad allenare ma no questo scappato di casa e poi si continua a dire che manca I soldi…ma tra retrocessioni e promozioni avrai incassato chi sa quanto…CACCIA STI SOLDI E MANDA VIA STO ALLENATORE
Bentornato Guido!!!
Contento se torna Pagliuca, di sicuro il meno peggio dei 3 dello scorso campionato. Sicuramente avrà dei modi poco consoni al calcio moderno ma vorrei ricordare gente come Cosmi o anche Silvione, non è che ci andavano leggeri!! Io ho fiducia, se il cecinese ha trovato un po’ di equilibrio può fare bene quest’ anno.
Ricordati che l’obiettivo era la parte sx della classifica…. ed ha avuto il periodo di grazia di Popov e Nasti….. ma la partita di Pescara dove ti hanno preso a pallate te la ricordi e il cuxo contro Carrarese e Monza in casa con i brianzoli che presero non so quanti pali? via su, sta bono
senza contare che in 7 gare ha incontrato le 3 retrocesse e quella salva solo al play out. A parte il Monza tutta roba da salvezza.
Io ero x il suo arrivo lo scorso anno,come tanti che ora lo scuoierebbero vivo, e dopo un anno e dopo aver visto altri due mister con i soliti problemi……… dico bentornato Guido Pagliuca!!!
Ricordatevi che ogni anno è diverso dal precedente. Con questo non sto a dire che faremo come il Frosinone, non lo sogno nemmeno, non non mi fascio il capo a rivederlo nella nostra panchina. Solo il campo dirà chi ci avrà visto lungo………io x come stanno le cose mi accontento di una salvezza.
Ti voglio sentire alla prima imbarcata…. poi si riragiona….
guardate che i motivi economici devono sempre essere considerati…ed è giusto così quando si amministra una società. E chi l’ha detto che Pagliuca sia una scelta peggiore di tanti nomi che si sono fatti di allenatori di C senza esperienza.
Ma non sarà forse che, per come è finita la stagione, si è pensato che l’ allenatore che ha fatto meglio è stato proprio Pagliuca, considerando il fatto che il suo periodo di gestione era quello iniziale con una squadra ancora da amalgamare.
credo che rispetto a quanto scritto nell’ articolo chi ha fatto tesoro dei propri errori è stata la società, non guido pagliuca.
si ma corsi che fa vende o no?
per 500 milioni forse
No
penso che Artico con un budget limitato x l allenatore preferisca puntare su Pagliuca che vanta esperienza in categoria che cercare un novellino. Poi strada facendo vedremo che succede ma considerando wuello che attualmente passa il convento sia la scelta migliore. Bravo Direttore
Anche io sono uno di quelli che ha criticato Paglica, ma ad essere onesti, dopo aver visto l’operato “disastroso” di Dionisi, per Caserta non mi esprimo perché ha ricevuto i danni fatti da altri e poco tempo per metere una pezza e alla fine ce l’ha messa, non penso che sia peggio. Penso solo che se l’anno scorso abbiamo sofferto, quest’anno sarà peggio perché manca ancor prima un obiettivo concreto dato dalla dirigenza. Se questo dovesse essere la salvezza, e a mio parere è già chiaro che sia così perché bastano le azioni, non servono parole per dirlo, chi arriva lo fà con poco entusiamo perché sa già che il massimo che possiamo fare è restare in Serie B. Mi domando con quale spirito un giocatore o un allenatore affronta la stagione che deve ancora iniziare, non vedendo l’ora che sia già finita per passare ad altro.
Ma è più che comprensibile questa situazione dato che non ci sono più soldi, che non si ha giocatori da vendere per ripianare i costi, per sopravvivere si è costretti a vendere gli U17.
Quello che mi fa incavolare che si permettono di ingaggiare dirigenti dalla fiorentina per l’area commerciale che sicuramente non vien qui per due spiccioli.
Meglio rimanere senza un responsabile dell’area commerciale rispetto ad altre figure o per lo meno prendere uno con poca esperienza ma attaccato all’Empoli
se sarà così è la scelta più risparmiosa possibile, quindi, vista la situazione, l’unica praticabile. L’importante è che se tornerà davvero Pagliuca cerchi di formare e tenere unito il gruppo e non sia un elemento divisivo. Se, come probabilmente, sono rimaste delle ruggini con qualche giocatore dalla passata stagione le superi subito durante il ritiro.
Insomma faccia meno il sergente di ferro, che in certi casi è controproducente.
Klopp o Guardiola purtroppo non ce li possiamo permettere, quindi l’unica è remare tutti dalla stessa parte perchè non si preannuncia una stagione facile
Ragazzi non andiamo sul piano della ripartizione dei punti dello scorso anno, finiamo in un ginepraio…non si tratta di stilare la classifica del migliore o peggiore, qui si sta parlando di altra stagione e di presupposti negativi che non sono dettagli andando ad iniziare una stagione con enormi difficoltà. Ma perché nessuno lo ha convinto a firmare in questi 8 mesi e lui non ha convinto nessuna squadra in 4/5 trattative avanzate al ci la dell’aspetto ingaggio? fatevi una domanda e datevi una risposta
se c’e’ bisogno di dire che la scelta non è di natura economica allora vuol dire che è al 100% di natura economica
Mettete tonelli a sto punto
Senza più società, senza allenatore, senza stadio, senza nemmeno una curva, senza più obiettivi… da essere il fiore all’occhiello del calcio italiano siamo passati in poco tempo ad esserne lo zimbello
La fumata mi sa che l’hanno fatta in società per richiamare Pagliuca…senza vergogna veramente…
Non hanno piazze sterminate di tifosi da accontentare…Per cui fanno liberamente il bello ed il cattivo tempo in totale dispregio del comune sentire di quel sparuto gruppetto di anime azzurre quale ormai noi siamo.