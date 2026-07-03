In casa Empoli si continua a registrare l’interesse attorno ad alcuni giovani di proprietà azzurra, tra questi il portiere Emiliano Filippis. L’estremo difensore classe 2004 è rientrato all’Empoli dopo i due anni trascorsi in prestito alla Pianese, esperienza che gli ha consentito di maturare in maniera importante. In particolare nell’ultima stagione Filippis è stato il titolare indiscusso della formazione bianconera, mettendo insieme continuità di rendimento e confermando una crescita che non è passata inosservata agli addetti ai lavori. Secondo quanto raccolto, sarebbero almeno due i club di Serie C che stanno seguendo con attenzione la sua situazione. Si tratta di Grosseto e Treviso, entrambe neopromosse dalla Serie D ma accomunate da programmi ambiziosi e da piazze di assoluto prestigio per la categoria.

Al momento, però, è bene precisare che non si parla di vere e proprie trattative. Siamo ancora nella fase degli interessamenti, con i due club che hanno inserito il nome di Filippis tra i profili monitorati in vista della prossima stagione. Nessuna offerta formale è stata recapitata all’Empoli e, almeno per adesso, non risultano esserci sviluppi tali da poter parlare di una negoziazione avviata. La sensazione è che la situazione possa evolversi nelle prossime settimane, anche in funzione delle valutazioni che il club azzurro farà sul futuro del proprio reparto portieri. Per il momento, però, Grosseto e Treviso restano due società attente all’evoluzione del dossier Filippis, senza che i rispettivi interessamenti abbiano ancora assunto i contorni di una trattativa concreta.