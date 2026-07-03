Come già scritto alcuni giorni fa, guardando all’inizio della preparazione e quindi della nuova stagione sportiva, l’attività della prima squadra azzurra dovrebbe riprendere lunedì 13 luglio, con le visite mediche che dovrebbero essere espletate nel fine settimana precedente. Il condizionale, però, resta d’obbligo perché, ad oggi, quindi a dieci giorni da quella che riteniamo possa essere la data di partenza, informazioni ufficiali non ce ne sono. La nostra è una previsione fatta sulla base di quanto accaduto negli anni passati e dei tempi che solitamente caratterizzano l’inizio della preparazione estiva.

Immaginiamo che tutto verrà definito in maniera precisa con l’ufficializzazione di colui che sarà il nuovo allenatore, il quale dovrà naturalmente programmare l’intero lavoro della fase di ritiro. Una situazione che, almeno ufficialmente, ancora non si è concretizzata. Poi non sappiamo realmente a che punto siano le cose nella stanza dei bottoni. Noi possiamo soltanto raccontare ciò che riusciamo a verificare, cercando di essere il più possibile fedeli alla realtà dei fatti. Quello che, invece, non dovrebbe essere in discussione è che la preparazione verrà svolta, così come nella passata stagione, a casa. Il campo Sussidiario del Carlo Castellani dovrebbe essere il teatro degli allenamenti sul campo, Monteboro fungerà da sede operativa e da quartier generale della squadra, mentre le amichevoli, almeno quelle che possiamo definire casalinghe, dovrebbero disputarsi sul terreno di gioco di Petroio. Qualora poi l’avversario richiedesse la disponibilità del Castellani, come accaduto anche in tempi recenti, non è da escludere che alcune gare possano essere giocate nell’impianto principale.

Non essendoci stati, almeno fino a questo momento, movimenti di mercato né in entrata né in uscita, i convocati dovrebbero essere quelli che abbiamo raccontato due giorni fa, ai quali andrà naturalmente aggiunto un gruppo di giovani provenienti dal settore giovanile. Anche sotto questo aspetto, però, sarà possibile avere certezze soltanto quando il club diramerà l’elenco ufficiale dei convocati. Siamo in un momento di attesa, particolare, per certi versi insolito e mai vissuto negli ultimi anni, ma la consapevolezza è che, da qui a pochi giorni, dovranno necessariamente arrivare i primi punti esclamativi. Il tempo, infatti, continua a scorrere e le date, seppur ancora presunte, delle quali stiamo parlando si avvicinano inevitabilmente.