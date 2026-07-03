Come già scritto alcuni giorni fa, guardando all’inizio della preparazione e quindi della nuova stagione sportiva, l’attività della prima squadra azzurra dovrebbe riprendere lunedì 13 luglio, con le visite mediche che dovrebbero essere espletate nel fine settimana precedente. Il condizionale, però, resta d’obbligo perché, ad oggi, quindi a dieci giorni da quella che riteniamo possa essere la data di partenza, informazioni ufficiali non ce ne sono. La nostra è una previsione fatta sulla base di quanto accaduto negli anni passati e dei tempi che solitamente caratterizzano l’inizio della preparazione estiva.
Immaginiamo che tutto verrà definito in maniera precisa con l’ufficializzazione di colui che sarà il nuovo allenatore, il quale dovrà naturalmente programmare l’intero lavoro della fase di ritiro. Una situazione che, almeno ufficialmente, ancora non si è concretizzata. Poi non sappiamo realmente a che punto siano le cose nella stanza dei bottoni. Noi possiamo soltanto raccontare ciò che riusciamo a verificare, cercando di essere il più possibile fedeli alla realtà dei fatti. Quello che, invece, non dovrebbe essere in discussione è che la preparazione verrà svolta, così come nella passata stagione, a casa. Il campo Sussidiario del Carlo Castellani dovrebbe essere il teatro degli allenamenti sul campo, Monteboro fungerà da sede operativa e da quartier generale della squadra, mentre le amichevoli, almeno quelle che possiamo definire casalinghe, dovrebbero disputarsi sul terreno di gioco di Petroio. Qualora poi l’avversario richiedesse la disponibilità del Castellani, come accaduto anche in tempi recenti, non è da escludere che alcune gare possano essere giocate nell’impianto principale.
Non essendoci stati, almeno fino a questo momento, movimenti di mercato né in entrata né in uscita, i convocati dovrebbero essere quelli che abbiamo raccontato due giorni fa, ai quali andrà naturalmente aggiunto un gruppo di giovani provenienti dal settore giovanile. Anche sotto questo aspetto, però, sarà possibile avere certezze soltanto quando il club diramerà l’elenco ufficiale dei convocati. Siamo in un momento di attesa, particolare, per certi versi insolito e mai vissuto negli ultimi anni, ma la consapevolezza è che, da qui a pochi giorni, dovranno necessariamente arrivare i primi punti esclamativi. Il tempo, infatti, continua a scorrere e le date, seppur ancora presunte, delle quali stiamo parlando si avvicinano inevitabilmente.
Ma Kaczmarski è dell’Inter o nostro? Su transfermarket Empoli qui su pianetaempoli Inter
È dell’Inter, come Gyasi è del Palermo
Io non ricordo a memoria una situazione così . a dieci giorni dall'< data presunta di inizio preparazione non conosciamo nè l allenatore nè le date di preparazione estiva e nemmeno eventuali amichevoli situazione surreale
Bisogna ahimè rassegnarsi a un triste declino che ci accompagnerà a una scontata retrocessione…. mi piange il 💙 come certa gente stia trattando la squadra della mia città!!!! Maledetti!!!
E anche oggi vende domani.
Il 13 Luglio ci saranno Artico, due magazzinieri, l’under15, 5 figuranti e Fulignati tornato apposta dalle ferie per lanciare una maglia
…e il fido Na.cci….😅
civado anche io con sciarpa e cappellino
Come si fa a dire date presunte su qualsiasi cosa che riguarda l’Empoli Calcio?
Fare confronti col passato non ha senso perché a mio parere siamo molto indietro con l’organizzazione societaria.
Ad oggi il 3 luglio abbiamo cambiato il DS per il resto zero assoluto.
Adesso qualcuno dirà che stan lavorando sotto traccia ma io non ci credo
sempre poi sconsolato.
ma corsi cosa intende fare?
non capisce che così facendo alla fine ci rimetterà un sacco di soldi a vendere la squadra in lega pro?
Situazione surreale davvero e nessuno fa niente
L’unica cosa che si può fare Carlo è boicottare gli abbonamenti, se non cambia niente. Ma non è una ripicca, è solo il gesto di un tifoso appassionato ma deluso, come tanti , dagli eventi….Anche solo il fatto di abbonarsi alla fine è un segnale…
poverino facciamo una colletta
inquietante il fatto che al 3 luglio non ci sia ancora l’allenatore, ipotizzando anche un ritorno di pagliuca vuol dire che sull ‘idea di come possa andare questo anno c’è moltissima diffidenza .
E poi vogliamo parlare di quale entusiasmo avrà il Benzinaio di tornare su una panchina dove chi comanda non ha fiducia nel suo operato…. cosa ci può mettere in più?
con chi principessa
ANDATEVENE state distruggendo da 3 anni quello che di buono è stato fatto nei precedenti 30.
Per voi l’EFC è solo il bancomat di casa con cui campate da sempre.
Via tutti: granduca, contessa e corte dei miracoli.
ricordati che li fanno a spese sua.
Soldi, spese e problemi da risolvere sono a carico loro.
ti fai troppi problemi.
dobbiamo essere fiduciosi, anche sta andando tutto abbastanza male, siamo sempre in B, dai…
sempre forza Empoli
ma che tati con i soldi sua non l’odore nemmeno
E l Empoli va a giocare col Cortenuova dopo
Vedrei bene scritto: ”
CIRCO ORFEI”
Infatti per me non conviene allo stesso Pagliuca accettare, tra sfiducia generale, ostilità di gran parte della tifoseria e squadra che si preannuncia di basso livello. Rischia davvero di bruciarsi definitivamente.
DS e allenatore rischiano poco o nulla…. tra 12 mesi entrambi non saranno più a Empoli ed avranno sempre l’alibi di aver lavorato in un posto dove c’era la scritta “svendita totale x cessata attività”….. che potevano fare di più?!?!
Il discorso del lavorare sotto traccia forse era valido solo per l’allenatore ma con il cambio repetentino del DS infatti se lo è portato alla Juve Stabia, per il resto lavoravano sotto traccia per le cessioni, non certo per i nuovi acquisti che al di là del budget erano legati alla condivisione con il mister.
Ora credo che Artico sia lavorando davvero sotto traccia, ma dubito che arrivi più di 1 massimo 2 giocatori per il raduno del 13 luglio.
Praticamente senza attacco e senza difesa (i 3 sul mercato per non rimanerci male più avanti non li considero)
Insomma c’è un ritardo di 1 mese sulla tabella di marcia. Se fosse stato oggi il 3 di giugno eravamo in linea, considerando che il campionato è finito 8 venerdi fa esatti.
Senza proprieta’ , senza Allenatore , senza idee .
Al 3 luglio perfino l’Entella ha programmato ritiro , ufficializzato le maglie , amichevoli , fatto i primi acquisti.
Fatevi le Vacanze e vendiamo tutti pure i giovani ….!!!!!
ma…la proprieta’ c’e’ , l allenatore anche tra 2 gg
il DS c’e’ gia’che poi che non si sia contenti e’ un altra cosa , distinta e separata .
Mah…io non mi faccio tanti problemi:
Punto 1) Ho abbassato le mie aspettative al livello “0”: So già che quest’anno ci aspetta solo ed esclusivamente la lotta per riuscire a salvarci (sarei ben lieto di essere smentito)
Punto 2) L’abbonamento non lo faccio più da ormai vari anni, per svariati motivi, ma soprattutto perché comunque riuscirei sì e no a vedere 6/7 partite con tutti questi orari a spezzatino. Quindi vengo allo stadio quando voglio, se posso e se ne ho voglia, altrimenti mi seguo l’Empoli alla Radio o su PE.
Punto 3) Al campionato ci siamo iscritti, quindi alla prima giornata di campionato, qualcuno metteremo in campo, in panchina ci sarà qualcuno (che mi piaccia o no) e si riparte.
Punto 4) Se avessi disponibilità economiche per fare un’offerta alla presidenza per rilevare l’Empoli, lo farei. Ma dato che è già tanto se arrivo a fine mese, posso solo “aspettare e bubbolare”. Qualcosa prima o poi succederà.
Intanto, in questi giorni/ore, riparte la “paghetta” mensile da 100K lordi per la nostra Lady erezzina.
Dispiace per quella maglia gloriosa Azzurra che ci ha ammaliato da bambini facendoci follemente innamorare di lei.
Mi vengono i brividi e gli occhi mi si inumidiscono di dispiacere
Si sta’ parlando di un acquisto in attacco…….un certo Simone Mazzocchi.
Ora……io non voglio Messi, ma se devi prendere una che di media in serie B, fa un gol ogni 8 partite, e che in C giocando praticamente sempre fa solamente 7 gol, allora davvero il DS lo posso fare io……….via!!!!
Tra l’altro la storia fisica di Mazzocchi ci parla di giocatore con una frequenza elevata di infortuni…. vedete voi….
Sono i profili ricercati dalla società negli ultimi 3 anni ovvero 30enni e che non giocano da mesi causa infortuni cronici
Non c’è più da meravigliarsi
poi non ci meravigliamo se fa 20 partite in campo e 18 in infermeria…..
Ogni articolo è un punto interrogativo.
si prega ai giocatori di portarsi l acqua da casa…grazie per l aiuto
Ma che problema c’è … si riparte dai Curto, Magnino, Elia, Indragoli, Tosto, Ceesay, Degli Innocenti, Ignacchiti, Belardinelli, Saporiti, Yepes, Gyasi? (Da qualche parte ho letto che rientrava all’Empoli) … Vendi Guarino, Popov e Shpendi e incassi un discreto malloppo, con parte di questi soldi compri 2 o 3 giocatori coi contro co.gli.oni, arricchisci il tutto con 5 o 6 giocatori delle giovanili … Una squadra la metti insieme comunque … poi che lassù nel cielo … qualcuno ce la mandi buona …………
Non li compro 2/3 giocatori coi contro… svegliaaaaa
mi ricordo che oltre 50 anni fa stavo facendo il soldato a Cesano di Roma e qualche volta durante la libera uscita si andava a mangiare in una osteria dove si pagava veramente poco. Quando si arrivava non c’era niente sui tavoli , ma dopo un po’ tutto apparecchiato, la carbonara in tavola ed altre buone cose arrivavano. SPERIAMO SUCCEDA ANCHE NELL’EMPOLI e che il 14 ci sia una parvenza di squadra. Mah la speranza è l’ultima a morire…….
Certo il caldo fa male! Per il ritiro ci sono già una trentina di giocatori da valutare, quanti ne volete, 200? E per i nuovi arrivi, si sa che i top player (svincolati e non) aspettano prima offerte dalla serie A e dall’estero, poi semmai scendono in B. Quindi arriveranno a fine mercato. Ovviamente, se parte qualcuno verrà sostituito con giovani dalle serie inferiori, come sempre fatto. State calmi!