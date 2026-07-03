Come già avevamo avuto modo di riportare nei giorni scorsi, sono sempre più vicini al trasferimento in Irpinia due calciatori che hanno vestito la maglia azzurra nell’ultima stagione: Brando Moruzzi e Rares Ilie. Il primo, terminato il prestito secco, ha fatto rientro alla Juventus, mentre il centrocampista offensivo rumeno è tornato al Nizza dopo che l’Empoli ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Per entrambi l’avventura in azzurro non ha lasciato particolari tracce. Soprattutto da Ilie, arrivato con aspettative importanti dopo l’esperienza di Catanzaro, ci si attendeva sicuramente qualcosa in più. Il rendimento del rumeno è stato invece al di sotto delle attese.
Secondo quanto filtra da Avellino, la prossima settimana potrebbe già essere quella giusta per vedere i due calciatori indossare il verde della formazione allenata da Alessandro Nesta. Restando in tema, il club campano continua a seguire con interesse anche Lorenzo Ignacchiti, in questo caso però di proprietà dell’Empoli. Ad oggi, tuttavia, non risultano essere arrivate offerte ufficiali sul tavolo della società azzurra. Su alcune testate locali avellinesi è comparso anche il nome di Stiven Shpendi; questa però appare come un totale suggestione. Salvo sviluppi significativi, non ci sono elementi tali da approfondire ulteriormente questo accostamento.
Braccia rubate all’agricoltura !
Bene bene si indebolosce un po…
Perfetto, se oltre a loro due si prendessero anche Ignacchiti gli farei un bel pacco regalo e un bel fiocchettino e un tante grazie, così da levarceli di torno il prima possibile.
Ma scusate ma cosa interessa dove vanno tanto per scrivere qualcosa , allora si , ma altrimenti non vedo il senso
Li avevo dimenticati data la loro inutilità…. ma mi avete fatto ricordare quanto di brutto hanno fatto da noi…. cattivi!!!!
Però il colpo di testa di Moruzzi contro l’Entella non era male…peccato che fosse verso Fulignati
E sti cazzi?
se questi continuano a navigare in serie b…è giusto guardare ai mondiali altre nazionali non la nostra
e a noi c’è ne viene?????
Moruzzi è il prototipo del giocatore che spinge l’Italia fuori dai mondiali. Inspiegabilmente in serie B, nei 90 probabilmente avrebbe avuto uno spazio in A1 ma al Sovigliana e al Gavena non l’avrebbero preso… una media squadra di A1 amatori/alta A2…
Ilie boh, deve decidere che fare da grande ma comunque si sta parlando di un giocatore di terza o quarta serie.
Moruzzi ha solo l’attenuante dell’età ancora giovane (per gli standard Italiani, non quelli Europei) e buone capacità aerobiche, quindi probabilmente il suo sport poteva essere l’atletica.
Diciamo in una bassa serie C ci può stare.
Ilie non so inquadrarlo onestamente, certo il giudizio è negativo, ma un p di tecnica l’avrebbe.
Ilie magari a fare freestyle in qualche parco e a mettere i video sui social
Io fuori allenamento da 10 anni sono molto meglio di tutti e due messi insieme… e questo la dice lunga. Due bidoni!