Come già avevamo avuto modo di riportare nei giorni scorsi, sono sempre più vicini al trasferimento in Irpinia due calciatori che hanno vestito la maglia azzurra nell’ultima stagione: Brando Moruzzi e Rares Ilie. Il primo, terminato il prestito secco, ha fatto rientro alla Juventus, mentre il centrocampista offensivo rumeno è tornato al Nizza dopo che l’Empoli ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Per entrambi l’avventura in azzurro non ha lasciato particolari tracce. Soprattutto da Ilie, arrivato con aspettative importanti dopo l’esperienza di Catanzaro, ci si attendeva sicuramente qualcosa in più. Il rendimento del rumeno è stato invece al di sotto delle attese.

Secondo quanto filtra da Avellino, la prossima settimana potrebbe già essere quella giusta per vedere i due calciatori indossare il verde della formazione allenata da Alessandro Nesta. Restando in tema, il club campano continua a seguire con interesse anche Lorenzo Ignacchiti, in questo caso però di proprietà dell’Empoli. Ad oggi, tuttavia, non risultano essere arrivate offerte ufficiali sul tavolo della società azzurra. Su alcune testate locali avellinesi è comparso anche il nome di Stiven Shpendi; questa però appare come un totale suggestione. Salvo sviluppi significativi, non ci sono elementi tali da approfondire ulteriormente questo accostamento.